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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: 'Oyuncuma güveniyorum'

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#Galatasaray#Icardi#Okan Buruk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 21:38

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık maçında Toulouse'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Hazırlık maçında Toulouse'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Kalite seviyesi yüksek takımlarla maç aldık. Bugünkü Toulouse maçı bunlardan biriydi. Bugün oyuna baktığımızda, oyunun genelinde daha dominant olan takım olarak bugün çok iyi işler yaptık. Sonuç olarak kazandık. Daha çok gol atabilirdik. Kaçırdığımız net pozisyonlar var. Oyun olarak iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bugün ilk defa oynayan oyuncularımız oldu.

SONUCA YANSITTIK

Emin, Abdülkerim, Mete çok fazla maç oynamıştı. Devamında yine Lucas Torreira ve Seferovic ve Rashica girdi. Bu oyuncular da ilk defa hazırlık maçına çıktılar. Önümüzde bir kupa maçı var. Devamında ise lig maçı var. İyi bir hafta geçirip onları hazırlayacağız; ama genel olarak isteğimiz oyuncularımızın sakatlıktan dönmesi. Milli takımdan dönen oyuncularımızın verdikleri performans çok önemliydi. Konsantrasyonları hazırlık maçı olmasına rağmen üst düzeydeydi. Yüzde yüzlerini verdiler. Genel oyun isteklerimizi yerine getirdiler. Bunu sonuca da yansıttık

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GÜVENMEK İSTİYORUZ

Genç oyuncularımıza kısa vadeli değil, uzun vadeli bakıyoruz. Antrenmana bizimle devam etmeleri çok önemli. Bizimle birlikte antrenman yapmaları, yemeleri ve içmeleri çok önemli. Bu hem fiziksel olarak çok önemli, hem psikolojik olarak. Genç oyuncuları hep kadromuz içerisinde tutatacağız. Hamza'nın sakatlığı vardı. Caner ve Baran sakattı. Galatasaray'ın geleceğinde burada bir çok oyuncu bunu bir anı olarak anlatır. İlk hazırlık maçlarını oynadılar. Onlara uzun vadede güvenmek istiyoruz

OYUNCUMA GÜVENİYORUM

Sakatlanan oyuncularımız oldu onları dönmesini bekliyoruz. Sergio Oliveira’lnın sakatlığı vardı. Sergio inşallah pazartesinden itibaren takımla başlatmayı düşünüyoruz. Icardi koşulara başladı. Yarın geliyor. Geldikten sonra da onu daha net bir şekilde hazırlayacağız; sakat oyuncular döndükten sonra tam olarak hazır olacağız. Arjantin'de magazin çok ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye'de servis etmek... Sanki BBC'nin haberiymiş gibi vermek saçma oluyor. Icardi'nin sakatlığı var. Doktorlarımızın ve bizim gözümüz kör değilse Icardi'nin sakatlığı var. Gelip çalışmalara başlayacak inşallah 1-2 hafta içerisinde. Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli, düzgün bir insan olduğunu her seferinde söylüyoruz. Bu tür şeyler çıkıyor. Bu tip şeyler Galatasaray aleyhinde çıkartılıyor ve bizi üzüyor. Ben oyuncuma güveniyorum, yanındayım. Geldikten sonra onu en iyi şekilde hazırlayacağız.

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#Galatasaray#Icardi#Okan Buruk

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