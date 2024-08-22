Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakem Daniel Siebert için sert sözler! 'Rövanşa Azeri hakem atansın'

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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Young Boys'a 3-2 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonrası açıklamalar yaptı.

Cezası sebebiyle maçı tribünden takip eden Buruk, maçın ardından basın toplantısına katıldı.

"DAHA İYİ BİR İKİNCİ MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Erken bir gol yedik. Oyunu kurarken hata yaptık, açık yakalandık. Sol bekimiz hücumu düşünüyorduk. Kötü bir golle başladık. Moralsiz başlamış olduk. Sonrasında pozisyonlar vardı, 1-1 olabilirdi ama devre sonunda 2-0 oldu. İkinci yarıya Ziyech'le başladık, bloklar arasına iyi bir ayak koymak istedik. Devamında da Batshuayi hamlesi ve 2 gol bulduk. İkinci yarıda daha iyi olan bizdik. İkinci maç için bu bize ümit verdik. Biz kendi kalitemizi ortaya koyunca rahatça pozisyonlara girdik. Bugün özelinde yaptığımız hatalar, yediğimiz goller... Daha iyisini yapmalıyız savunma anlamında. Daha iyi savunma yaptığımızda daha iyi bir ikinci maç bizi bekliyor.

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"RÖVANŞA AZERİ HAKEM ATANSIN"

Ben tribündeydim cezamdan ötürü, tribünden seyrederken hakemin oyunu yönetmesi beni rahatsız etti. Hep oyunu durdurdu. Gereksiz kartlar gösterdi. 1 kartı yazması 1 dakika sürdü. Bu seviyede çok daha fazlasını bekliyor, hayal ediyorsunuz. İsviçre'nin Alman kantonundayız, Alman hakem geliyor. Daha önce bir oyuncumuzla Dünya Kupası'nda problem yaşamış bir hakem geliyor. Kötü niyet aramıyorum ama atamalarda... Bir Azeri hakemi Türk maçına atıyorlar mı? Arabayla gelmiştir buraya hakem. Kardeş ülkeye Alman hakem atanmış. İnşallah rövanş maçına Azeri hakem atarlar. Eşitlemiş oluruz.

"OYUNCULARIN KOLLARINI BAĞLAMAMIZ BEKLENİYOR"

Penaltı pozisyonunda ayağından eline geldi Abdülkerim'in. Oyunculardan bazen bir şekilde bunu bekliyorlar, kural içinde var, müdahale ederken de iki kolu kapatıp atlayacaksınız. Ayağıyla kayınca bir el otomatik açılıyor zaten. Ayağına çarpıp eline geldi. Oyuncunun yapacağı bir şey yok. Kartla cezalandırması da çok ağır oldu. Oyunculardan robot olarak kollarını bağlayamamız bekleniyor. Onları çalıştıracağız. Buna penaltı ve ikinci sarı karttan kırmızı diyorlarsa oyuncuların kollarını bağlamak gerek herhalde.

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TARAFTARA RÖVAŞ ÇAĞRISI

Muslera'nın bir ağrısı var, ikinci maça yetişecek diye düşünüyorum. Abdülkerim cezalı, Kaan geri dönüyor, Davinson'a bakacağız. Önümüzde 6 gün var, yetiştirmeye çalışacağız. Davinson çok değerli biri. Bugünkü maçta bunu hissettik. Oynatma imkanımız olursa düşüneceğiz. Kaan'ın dönüşü olumlu olacak. Ben taraftarımıza şunu söylemek istiyorum. Burada kaybettik ama kendi sahamızda daha iyisini yapacağız. Galatasaray, İsviçre takımlarını sever. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar istediğini göstereceğiz.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Benim ekibim saha içerisinde. Onlarla iletişim içerisindeyiz. Tribünden o iletişimi sürdürdük. Saha kenarındakiler gerekenleri söylediler. Çok tecrübeli oyunculara sahibiz. Oynadığımız, oynayacağımız oyunu biliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ne gerekiyorsa onu yapacağız.