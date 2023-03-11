Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye açıklaması ve şampiyonluk değerlendirmesi

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa'yı tek golle mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Takımın ritmini değerlendiren Okan Buruk, "Oyunun ve takımın ritmin oturmaması, 34 gün sonra ilk maç nedeniyle olabilir. Maç boyunca girdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci golü atabilirdik. Hiç pozisyon vermedik. Rahat bir maç oldu. Son dakika kalemize bir kafa vuruşu vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Kasımpaşa 10 kişi ile bekledi, hızlı hücumu denedi. Ancak buna izin vermedik. Ofansta daha iyi olsak, daha farklı kazanabilirdik. Dries Mertens sakattı, Juan Mata da sakatlandı. Bir rekora imza attık, bunda herkesin payı var. Taraftarımızla muhteşem başarılara imza atıyoruz, bu galibiyetlerde onların da payı var." şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak, kupalar kazanmaktır"

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Ligi şampiyon olarak tamamlamak istediklerini kaydeden Buruk, "Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak, kupalar kazanmaktır. 14 galibiyet nasip oldu, önemli olan şampiyonluğa ulaşmamız. Sezon sonuna kadar bütün maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bu maçtaki performansın üzerine çıkmaya çalışacağız. Bu Galatasaray'ın kırdığı bir rekor, altını çizmek lazım. Bana nasip oldu. Bu sene kenetlenme var, bu sahaya da yansıyor. Hedefimiz şampiyon olmak." dedi.

"Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var"

Fenerbahçe'nin de iyi bir kadrosu olduğuna dikkat çeken Buruk, sarı lacivertli takımın yarışın içinde olduğunu söylerken "Fenerbahçe'nin 1 maç fazlayla 9 puan önündeyiz, bu puan farkını arttırmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var, Sevilla maçında özellikle ilk yarıda bunu iyi gördük. Fenerbahçe de bu yarışın içinde. Diğer takımlar biraz geride kaldı gibi. Ligde çok iyi takımlar var, herkes, her maçta zorlanabiliyor. Kendi oyunumuza odaklanırsak, daha çok rekorlar kırarız." diye konuştu.

"Zaniolo'nun fiziksel olarak eksikleri var"

Zaniolo'nun eksiklerinin olduğunu söyleyen Buruk, "Nicolo Zaniolo'nun fiziksel olarak eksikleri var. Milli arada fizik gücünü artırmak için çalışacağız. Tabii milli takıma gider mi gitmez mi bilmem ama oraya tekrar çağrılmak için her şeyini ortaya koymak istiyor. Nicolo Zaniolo'ya büyük bir moral oldu. Buna ihtiyacı var, oynamak istiyor. Genç bir oyuncu, kazanmak istiyor. Milli takımına gitmek ve orada başarılı olmak istiyor. Bunu sevinçlerinde de gördük. Galatasaray taraftarıyla bütünleşti, Zaniolo için de mutluyum." dedi.

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"Bizde olumlu bir görüntü bıraktı"

Yeni transfer Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe’nin performansının sorulması üzerine Buruk, "Sam, defansif olarak görevini yaptı. İlk maçıydı. Takımla ilk maçına göre, bizde olumlu bir görüntü bıraktı. Kazımcan da, Dubois da oynasa onlar da orada performans olarak birbirine yakın oyuncular. Oynadıkları zaman bize iyi performans sergilediler" diye cevap verdi.



"Bu saatten sonra bir şey değişmesi zor"

Süper Lig’de play-off istenilmesinin sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Jorge Jesus’un ağızında duymadım. Onunla ilgili yazıldı. Beşiktaş Kulübü'nün böyle bir görüşü oldu. Bunu değerlendirecek olan Türkiye Futbol Federasyonu. Bu saatten sonra bir şey değişmesi zor. Belki önümüzdeki sene lig sistemi için play-offu Türkiye Futbol Federasyonu düşünebilir. Önümüzdeki sene bu belki düşünülebilir" dedi.

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Sakatlığı bulunan Belçikalı futbolcu Dries’ın durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Bireysel antrenmanları devam ediyor. Bu hafta da bakacağız. Gidişatına göre karar vereceğiz. Saha çalışmalarını yapıyor. İç yan bağlarında zorlanma olduğu için şimdi önemli olan topa vuruşları. Bu hafta net bir şekilde görürüz. Olmazsa da milli takım arasından sonra tekrar Mertens takımla birlikte sahada olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Rekor kırdık, bitmedi ana hedef şampiyonluk"

Süper Lig’de galibiyet serisinin baskı oluşturup, oluşturmamasının sorulmasına Buruk, "Genel serimizi genel olarak baktığımızda arada zorlandığımız maçlar oldu. Mesela Dünya Kupası arası sonra ilk maçlarımızda zorlandık. Bugünkü maç aslında diğer maçlara göre zorlandık olarak görmüyorum. Golü attık sonra bizim için daha rahat maç geçti. Rekoru kıracağız diye bir düşüncemiz yok. Bu 14. maç oldu. Arada Gaziantep maçı oldu. Onlar beraber 14 maç oldu. Geri kalan 11 maç da bizim çok önemli. Her maça kazanmak için çıkacağız. Her maçın ayrı ayrı hikayesi olacak. Rekor kırdık, iş bitmedi. Asıl bundan sonrası bizim için ana hedef şampiyonluk. Şampiyonluğa ulaşana kadar kazanmak zorundayız" açıklamasında bulundu.



"Ben gerekli dersleri aldım"

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Süper Lig’de şampiyon olan 3 teknik direktörle bir sonraki sene yolların ayrıldığının sorulması üzerine ise Okan Buruk, "İlk hedefimiz şampiyonluk. Bunun mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Son 3 seneye baktığımızda, 3 şampiyon hoca bir sonraki sene ayrıldı. Ben gerekli dersleri aldım. Şampiyon olursak ne yapıp, ne yapmayacağımı daha iyi biliyorum" diye cevap verdi.



"Icardi’nin Galatasaray’da devam etmesini çok isteriz"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin Galatasaray taraftarı için çok önem taşıdığını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Her türlü onun Galatasaray’da devam etmesini çok isteriz. O da kendini buraya ait hissediyor. Burada çok mutlu. Mutlu olduğunu net bir şekilde görüyoruz. İnşallah bizle beraber devam eder, Galatasaray şampiyon olur, bu şampiyonlukta önemli rol oynar. Önümüzdeki sene Galatasaray’da devam eder diye umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"O bölgeye yapılacak her türlü organizasyonun içerisinde varız"

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'Sezonun son maçında deplasmanda Hatayspor maçının oynanmayacağından dolayı oradaki insanlara moral vermek amacıyla takımı oraya götürmeyi, hazırlık maçı yapmaya düşünür müsünüz?' sorusuna, "Son hafta şart oluşursa neden olmasın. Net bir şekilde konuşmak zor. Destek için Galatasaray olarak her şeye hazırız. Bu süreç içerisinde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bölgeye çok uzun vadeli hepimizin yapacağı çok şey var. Çok büyük bir trajedi. Bu trajediyi unutmamız gerekiyor. Bundan sonraki dönemde de desteğimizin devam etmemiz gerekiyor. O bölgeye yapılacak her türlü organizasyonun içerisinde varız" şeklinde konuştu.