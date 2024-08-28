Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe itirafı: En büyük sıkıntımız bu

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rövanşta Young Boys'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmelerinin ardından konuştu.

Kötü bir oyun sergilediklerini söyleyen Okan Buruk, "Hayal ettiğimiz ile maç içinde gerçekleşen örtüşmedi. Kağıt üstünden oyuncu bazında inanılmaz bir kalite farkı var. Daha iyi bir performans ortaya koyabilirdik. Geçen sene burada oynadığımız Molde maçına benzettim. Zaman zaman üstümüzde 5'er 10'ar kilo ağırlık varmış gibi hareket ettik. Baskıdan mı... Bazen çok iyi hazırlanırsınız, bu da etkiler. Ne paslarımız ne dikine oyunumuz ne parselizasyonumuz iyiydi. Çok fazla pas hatası yapıp rakibe geçiş şansı verdik. İkinci yarı biraz daha dengeledik, rakip kaleye gittik, pozisyon ürettik. Son bölümde daha çok rakip kalede oynadık. Maçı çevirecek pozisyonu yakaladık. Icardi'nin vuruşu rakipten döndü, o pozisyon dönüp gol oldu." şeklinde konuştu.

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"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAYI HEDEFLİYORUZ"

Avrupa Ligi'ni kazanabilecek potansiyele sahip olduklarını kaydeden Buruk, "İlk baştan sorumlu benim. Maça hazırlayan teknik adam, oyuncuları seçen teknik adam. Birinci sorumlu benim. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Muhteşem bir taraftar vardı. Maçtan önce maç içinde maçtan sonra desteklediler. Onların istedikleri galibiyeti getiremedik. Üzgünüz. Ama şu da var, bu takım burada Şampiyonlar Ligi play-off oynadıysa geçen sene şampiyon olduğu için oynadı. Bu oyuncular kazandı. Yine kazanacak olan bu oyuncular. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Prestijli turnuvanın içinde olamamak üzüyor ama tekrar ligdeki şampiyonluğa, Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedefliyoruz. Bunu yapacak potansiyelimiz, gücümüz var." dedi.

"DAVİNSON'UN OLMAMASI ÇOK BÜYÜK EKSİKTİ"

Eksiklere dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Şanssızlık da var. Davinson sakatlandı. Abdülkerim kırmızı kart gördü. İlk maçta Kaan yoktu. Geriden oyun kurarken çok zorlandık. Topu öne itmede, hızda Davinson'un olmaması çok büyük eksikti. Galatasaray her türlü yürümeliydi hedefine ama yapacağımız 1-2 takviyeden sonra takımımız şampiyonluk ve Avrupa için yarışacak." ifadelerini kullandı.

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"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ BU"

Motivasyon sorunu yaşadıklarını ifade eden Buruk, "Manchester United'ı yenen bu takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde devam eden bu takım. Konsantrasyon eksikliği yaşadık. Rakibi kolay görürsek, sıkıntı olabiliyor. Geçen sene Fenerbahçe maçında rakip 10 kişiyken de bunu yaşadık. Bayern Münih'e çok iyi oyunlar oynadık. İki sene derbileri kazandık. Bazı maçlarda rakipler kadar istemedik, mücadele etmedik. En büyük sıkıntımız bu. Konsantrasyon eksikliğini sağlayacak kişi de teknik adam. Bu oyuncuları seçecek kişi de teknik adam. Konsantrasyon eksikliği bizim her zaman başımıza mal oldu. Aşırı motivasyon da oyuncularımın üzerinde baskı oldu." dedi.

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"TRANSFER YAPACAĞIZ BUNU SÖYLEYEYİM"

Transfer yapacaklarını belirten Okan Buruk, "Beşiktaş maçı sonrası Davinson Sanchez'li oyun ile Sanchez'siz oyun arasında dağlar kadar fark var. Mağlubiyetin sebebi bir oyuncu değil ama oyun kurma anlamında işimiz çok kolaylaşıyordu. O döndükten sonra savunma hattımıza takviye düşünebiliriz. Transfer yapacağız bunu söyleyeyim tekrar. Maç öncesi benim gözümde taktik olarak her şey oturuyordu. Ancak performanslar sahada düşüktü. Takım olarak ilk yarı çok kötü oynadık. İnanılmaz kolay toplar kaybettik. Rakip ise inanılmaz işler yaptı, hayatlarında böyle oyun olmayabilir. Davinson Sanchez ve Abdulerim Bardakcı'nın olmaması etkiledi. Elias Jelert tam hazır değil. Bu da farklı düşüncelere itti. Maç sonu bazı şeyleri değiştirmek istersiniz ama maç öncesi farklı bakıyorsunuz." açıklamasını yaptı.