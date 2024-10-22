Galatasaray'da Okan Buruk'tan Elfsborg öncesi sol bek ve kadro açıklaması: Maçta göreceksiniz | Her şey bizim lehimize

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. maç haftasında Galatasaray ile Elfsborg kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"GENLERİMİZDE AVRUPA BAŞARISI VAR"

Geçiş hücumunu etkili oynayan bir takım. Dikkat etmemiz gereken yerler olacak. Topun sahibi olacağız. Top bizdeyken, sakinlik ve üretkenliğimiz bize pozisyon şansı yaratacak. Kendi sahamızdayız, genlerimizde olan Avrupa başarısını tekrar sahaya yansıtmaya çalışacağız.

SOL BEK?

Soru: Antalyaspor maçında Jakobs yerine Berkan oyuna girdi. Jelert sınırlama dolayısıyla yoktu. Yarın sol bekteki planınız nedir?

Okan Buruk: Ona yarın karar vereceğiz. (Gülerek)

"HER ŞEY BİZİM LEHİMİZE"

Kendi sahamızda oynadığımız bir Avrupa kupası maçı... Eksiklerimiz var tabii ki ama çok iyi bir kadroyla maça çıkma potansiyelimiz var. Bunların hepsi motivasyon. Sezon başında talihsizlikler olabilir. Ben ve oyuncularım bu maç için hazırız. Her şey bizim lehimize.

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OSIMHEN AÇIKLAMASI

"Osimhen ile bir görüşme gerçekleştiriyoruz, kadromuza katacağımız oyuncularla görüntülü konuşuyoruz. Orada enerji çok önemli. Onun yanında soruyoruz, oynadığı takıma, futbolculara, hocalarına; oyuncuyla ilgili bilgi alıyoruz. Aldığımız bilgiler, düşüncelerim, söylediklerini birebir yaşıyoruz. Çok iyi profesyonel. Galatasaray'ı, Galatasaray'da oynamayı çok seviyor. Soyunma odası için de çok iyi bir figür. Bu kadar hepsinin bir arada olduğu; 25 yaşına göre çok daha oturaklı, davranışları... Bu çok önemli. Çok iyi bir insan, çok iyi bir futbolcu aldık. Bu sene gelen oyuncuların karakterlerinin de güçlü olması sevindiriyor. Bu anlamda şanslıyız."

"YUNUS FORMAYI ALDI, BIRAKMYOR"

"Oynamayan oyuncu için motivasyon bulmak zor. Kazanan kadro var. Aslolan Galatasaray'ın galibiyeti. Ben ne kadar empati yapsam da oyuncularla işin gerçeği de 4 günde 1 maç oynuyorsanız toparlama süreniz kısa oluyor. Değişimleri zaten yapıyoruz. Geçen ay 7 maç vardı. Bu ay daha rahatız. Her oyuncu kendini hazır tutacak. İşleri bu, profesyoneller. Bu profesyonellikleri bizim için önemli. Duygusal yanı da var, üzüntülü olabiliyorlar. Kazanarak buraları geçince bütün takımın morali yükseliyor. Herkesin oynama şansı var. Lig çok uzun. Nelsson örneğini verelim, başlangıçta daha az oynadı ama ligi o bitirdi. Benim oradaki kafamın en rahat olduğu yer, gerçekten o forma için savaşıp alan devam etti. Yakında net örnek olarak Yunus var. Formayı aldı ve bırakmıyor. Her oyuncuya şans gelecek. Önemli olan değerlendirmeleri."

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GÜVENÇ: MİSYONLARIM VAR

Günay Güvenç ise şu ifadeleri kullandı:

Takımda misyonlarım var. Hocamızın her yere yetişemeyeceğini, her şeyi yapamayacağını biliyoruz. O alanlarda da oyuncuların misyonu başlıyor. Ben de kendimi çok önemli bir figür olarak görüyorum. Hocam bana şans verdiğinde sahada da elimden geleni yapıyorum, yapacağım da. Buradaki misyonum sadece oynayıp para kazanmak değil. Arkadaşlığı üst seviyeye çıkarmak, gençlere yardımcı olmak hedefim.