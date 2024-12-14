Galatasaray'da Okan Buruk'tan Davinson Sanchez'in durumu hakkında açıklama!

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Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Okan Buruk, önemli açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Davinson Sanchez'in MR'ı çekildi. Korktuğumuz gibi bir şey çıkmadı. Kaç gün takımadan uzak kalacak bilmiyoruz. En kısa zamanda takıma dönmesini bekliyoruz.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Elias Jelert'in de yorgunluk problemi vardı. Onda da önemli bir şey yok. Kaan Ayhan'ın bugün idmana çıkmasını bekliyoruz. Osimhen ve diğer oyuncularımızın da durumunu göreceğiz. Sakatlıkların üst üste gelmesi zorluklar getiriyor bize ama oynayan tüm oyuncularımız Galatasaray için mücadele ediyor. Kimle çıkarsak çıkalım Trabzonspor maçını kazanmak için oynayacağız.

SAHAYA ODAKLANDIK

Biz sahaya odaklandık. Saha içindeki performansımızla her cevabı veriyoruz. Galatasaray yönetimi, Galatasaray'ın hakları için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz sadece sahaya odaklanmış durumdayız.

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