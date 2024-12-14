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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Davinson Sanchez'in durumu hakkında açıklama!

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#Galatasaray#Davinson#Okan Buruk
Galatasarayda Okan Buruktan Davinson Sanchezin durumu hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 16:02

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Davinson Sanchez'in sakatlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Okan Buruk, önemli açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Davinson Sanchez'in MR'ı çekildi. Korktuğumuz gibi bir şey çıkmadı. Kaç gün takımadan uzak kalacak bilmiyoruz. En kısa zamanda takıma dönmesini bekliyoruz.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Elias Jelert'in de yorgunluk problemi vardı. Onda da önemli bir şey yok. Kaan Ayhan'ın bugün idmana çıkmasını bekliyoruz. Osimhen ve diğer oyuncularımızın da durumunu göreceğiz. Sakatlıkların üst üste gelmesi zorluklar getiriyor bize ama oynayan tüm oyuncularımız Galatasaray için mücadele ediyor. Kimle çıkarsak çıkalım Trabzonspor maçını kazanmak için oynayacağız.

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SAHAYA ODAKLANDIK

Biz sahaya odaklandık. Saha içindeki performansımızla her cevabı veriyoruz. Galatasaray yönetimi, Galatasaray'ın hakları için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz sadece sahaya odaklanmış durumdayız.

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#Galatasaray#Davinson#Okan Buruk

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