Galatasaray'da Okan Buruk'tan Bayern Münih'e özel plan! Abdülkerim ve Nelsson hamlesi...

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının sakatlığının ardından gözler de teknik heyetin bu bölgedeki planına çevrildi. Mauro İcardi'nin sahaya çıkamaması halinde ilk aday Barış Alper Yılmaz. Geçen sezon zaman zaman tek forvet olarak oynayan ve özellikle derbi performansı ile alkış alan 23 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih maçında da bu görevi alabilir. Bakambu'nun performansının yetersiz olması nedeniyle Barış Alper öne çıkarken Zaha da en uçta oynayacak adaylar arasında…

Abdülkerim sola Nelsson stopere

Sabah'ın haberine göre performansı yeterli bulunmayan Angelino için alarm zilleri çalıyor. İspanyol sol bekin Bayern Münih karşılaşmasında kulübeye çekilmesi ihtimal dahilinde. Okan Buruk'un, Alman ekibinin hızlı hücum silahlarına karşı Abdülkerim Bardakcı'yı sol beke çekerek stoper hattını ise Davinson Sanchez ve Victor Nelsson ikilisi ile oluşturup savunmada daha güvenli oynamak istediği öğrenildi.

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Bayern maçında tanıdık hakem

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray ile Bayern Münih arasındaki karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. 42 yaşındaki Massa, Okan Buruk dönemindeki Başakşehir'in M.United'ı 2-1 yendiği mücadelenin yanı sıra A Milli Takım'ın Moldova'yı 4-0 ve Bulgaristan'ı 4-0 devirdiği maçlarda da düdük çaldı.

Alkışlar Muslera'ya

G.Saray'ın 2-1 kazandığı derbide gözden kaçan bir mücadele dün sosyal medyada dikkat çekti... Maçın ikinci yarısında Rosier, G.Saray ceza sahasında pozisyon ararken topa dokunmak için kaydı. Meşin yuvarlak, dışarı çıkarken Rosier de direğe doğru kaydı. Muslera ise meslektaşının direğe çarpmaması için rakibini iterken sonrasında Fransız oyuncu teşekkür etti.(