Galatasaray'da Okan Buruk'tan averaj vurgusu: Fenerbahçe'yi geçtik

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Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 ile geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonrası konuştu.

Fernando Muslera'yı tebrik ederim, yeni bir rekor kırdı. Onun sayesinde gol yemedik. Çok fazla pozisyona girdik. İki takım da çok pozisyona girdi, zevkli bir maç oldu. Savunmada rakibe pozisyonlar verdik, bunu düzeltmemiz lazım. Adana Demirspor'u da kutlamak lazım, iyi oynadılar. Seyircileri de tebrik ederim, güzel bir ortam vardı. Sadece hava çok sıcaktı, nem oldu. Oyuncular da yoruldu. İkinci gol maçı bize kazandırdı. Üçüncü golde Mertens'in yine asisti, Icardi'nin golü.

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GALİBİYET SERİSİ REKORU HAKKINDA...

Hep söylediğim gibi, bu Galatasaray'ın rekoru. Tek başına yaptığım, yaşadığım bir şey değil. Hep kazanmak zorundayız. Biliyorsunuz büyük bir yarışın içindeyiz. Muslera'nın rekoruna da değinmek gerekiyor. Daha 4 maç var ama kendi rekorunu kırdı. Çok ürettik aslında. Yaklaşık 25 şut atmışız, 56 kere topla rakip ceza sahasında buluşmuşuz. Böyle bir deplasmanda bu sayılar iyi.

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"AVERAJIN ÇOK BÜYÜK ÖNEMLİ VAR"

7 puanlık farkla hafta sonuna giriyoruz. Yarın derbiyi izleyeceğiz. Kendi maçlarımızı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Averaj anlamında gerideydik ve rakibi yakalayıp öne geçtik. Bütün futbolcularım gol için yaşıyor. Maç bitene kadar gol aradık. Averajın da çok önemi var.

"ZIYECH'I SAKATLANMAMASI İÇİN ERKEN ÇIKARIYORUM"

Hakim Ziyech kilidi açtı. Sanırım tüm golleri ceza sahası dışından. Sakatlanmaması için erken çıkarıyorum. Sarı kart sınırında oyuncularım vardı, bunları da düşündü. Hakim daha iyisini de yapabilir, kaliteli bir oyuncu. Soldan, sağa oyunu daha fazla çevirebilsek, Hakim'in gol ve şut sayısı daha fazla olabilirdi. Bunu da çalışmamız lazım.