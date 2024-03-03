Galatasaray'da Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Zaha açıklaması

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zorlu derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalar yaptı.

Sakat oyuncular hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Kadroda olmayan isimler, Abdülkerim'in dünkü idmanda ağrısı oldu. Abdülkerim'i idareli kullanıyorduk zaten. Dünde antrenmanın içinde kendini rahat hissetmedi, kadroya almadık. Bir sonraki maçı da düşündüğümüz için kadroda yok. Zaha'da darbeden ötürü ödem var. MR kontrolleri sonucunda ağrıyla birleşince kadroda yer almadı. Onun dışındaki tüm kadro tercihimiz. Ziyech ve Aurier'in sakatlıkları devam ediyor, takım çalışmalarına katılmadılar. Beklediğimizden uzun oldu. Onlar dışında eksik yok." şeklinde konuştu.

MAURO ICARDI SÖZLERİ

Buruk, Mauro Icardi için, "Icardi'nin sakatlığı vardı. Dün antrenmanda denedi. Maç içinde gözlemleyeceğiz." dedi.

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"4 MAÇTIR GOL YEMİYORLAR"

Beşiktaş'ın defansif bir oyun ortaya koyduğunu kaydeden Okan Buruk, "Rakip takım kadrosunu gördüm, merkezde iki tane defansif özellikli, önünde 4 ofansif oyuncuları var. Rakibimizin önemli özelliği, 4 maçtır gol yemiyor. Güvenli bir oyun ortaya koyuyor. Kaliteli oyuncuları var, özellikle ön tarafta, skora etki edecek oyuncular. Gol yemezseniz bu da maç kazandırıyor. Zorlu bir maç bekliyor. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Zor bir deplasman ama oyuncularım bu tür deplasmanlara alışık. Amacımız kazanmak. Bu maçı kazanırsak şampiyon olmuyoruz. Çok maç var, 11 maç var. Kazanıp avantajı devam ettirmek istiyoruz. Kazanmak çok önemli bugün. Rakibimiz de bizi yenmek için oynayacak. İnşallah iyi oyunla kazanırız. En büyük isteğim bu." diye konuştu.