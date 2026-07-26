Galatasaray'da Okan Buruk'tan 10 numara transferi için açıklama!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk beIN Sports'a açıklamalarda bulundu:

OKAN BURUK'TAN 10 NUMARA TRANSFERİ MESAJI

Yeni sezonda kadro kalitesini artırmak istediklerini vurgulayan Buruk, 10 numara bölgesine transfer düşündüklerini belirterek, "10 numara bölgesine iyi bir oyuncu almayı düşünüyoruz. İçeride yarış olacak, rotasyonlar olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de bizi iyi götürecek iki 11'imizin olması gerekiyor, bu şart." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ TEPKİSİNDE HAKLI"

Transfer döneminin uzayabildiğine dikkati çeken Buruk, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini anlayışla karşıladığını belirtti.

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Buruk, "En iyi transferleri yapmak için çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetimimiz hiçbir şeyden sakınmıyor. Süreç ilerledikçe taraftarlarımızın tepkilerini anlayabiliyoruz. Bu ilk defa yaşadığımız bir şey değil. Ancak bazı oyuncuları beklemeniz gerekiyor. Transferde birçok hikaye var. Bazen transfer dönemleri uzayabiliyor. Taraftarımız, tepkisinde haklı. Bunu hep söylüyorum. Çalıştığımızı ve boş durmadığımızı da bilsinler. En iyisini almaya çalışıyoruz. Bu da süre alabiliyor." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü aktaran Buruk, "Dolu dolu geçiyor transfer döneminde olduğumuz için. Devamlı aktif olmak zorundasınız, zaman zaman oyuncularla görüşüyorsunuz. Abdullah bey burada, devamlı onunla beraberiz, bu toplantıları yapıyoruz." dedi.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA BAŞKANIMIZ ÇALIŞIYOR"

Taraftarların transfer beklentisine de değinen Buruk, "Otelin önüne çıktığımızda da devamlı 'Transferler nerede?' diye soruyorlar. Çok haklılar, burada çalıştığımızı, boş durmadığımızı, en iyisini yapmaya çalıştığımızı bilsinler. En iyisi bazen süre alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Buruk, "Taraftarımız, 'Galatasaray oyuncu almayacak mı, para harcamayacak mı?' şeklinde düşünmesinler. En iyisini yapmaya başkanımız çalışıyor. O konuda içleri rahat olsun." diye konuştu.

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"GEÇEN SENE ŞAMPİYON OLDUK AMA BİTTİ"

Yeni sezonun başladığını ve geçen sezonun geride kaldığını belirten Buruk, "Geçen sene şampiyon olduk ama bitti. Şu anda sezon başı kampındayız ve şu anda hiçbir şey kazanmış değiliz. Yeni sezon başladı, kazandığımız bir şey yok. Kazanacağımız çok şey var, sadece bunu düşünmemiz gerekiyor. Futbolda dün yok." değerlendirmesinde bulundu.

"KADRO KALİTEMİZİ DAHA YUKARI ÇEKMEMİZ GEREKİYOR"

Geçen sezon yaşananlardan ders çıkardıklarını belirten Buruk, özellikle sezonun ilk bölümünde geniş kadronun önemine vurgu yaptı.

Buruk, "Geçen sene tecrübe oldu. Eylül ayından Ocak ayına kadar olan fikstürde kadro kalitenizin ve kadro sayınızın yüksek olması çok önemli olacak. Geçen sene bunu eksik yaptık. Ocak ile lig sonuna kadar sayımızı yukarı çıkarttık, oyuncular arasında yarış oldu ve geniş kadromuz oldu. Geçen sene yaşadığımız en kötü senaryoda çok eksildik ve kulübeden oyuncu getiremedik. Buna kadro olarak hazır olmamız gerekiyor ve kadro kalitemizi daha yukarı çekmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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BURUK'TAN 5. VE 6. ŞAMPİYONLUK MESAJI

Galatasaray'da uzun yıllar görev yapmak istediğini dile getiren Buruk, teknik direktörlük kariyerini sarı-kırmızılı kulüpte sürdürme arzusunu da açıkladı.

Buruk, "Türkiye'de Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger olmak çok ütopik bir şey. Elbette her zaman Galatasaray'da devam etmek isterim. İnşallah üst üste 5. şampiyonluğu da kazanırız. 5. şampiyonluğu alırsak 'Bir yere gideyim' demek yerine, Galatasaray'da 6. şampiyonluk ve Avrupa'da başarıyı hayal edeceğim." şeklinde konuştu.