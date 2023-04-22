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Galatasaray'da Okan Buruk yine rekor kıracak

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#Galatasaray#Okan Buruk#Fatih Karagümrük
Galatasarayda Okan Buruk yine rekor kıracak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

Karagümrük önünde beraberlikte bile kariyerindeki en yüksek puan topladığı döneme imza atacak.

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Galatasaray’da bu sezon birçok rekoru alt üst eden Okan Buruk, Karagümrük önünde de teknik direktörlük kariyerinde önemli bir başarıya imza atmak için sahaya çıkacak.

22 GALiBiYET ALDI 

Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim olan Buruk, Cimbom’da 28 maçın 22’sini kazanarak %79’luk bir oran tutturdu.

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BERABERLiK BiLE YETECEK

Buruk, Karagümrük karşısında beraberlik alsa dahi daha önce çalıştırdığı takımlarda bir sezonda topladığı en fazla puan olan 69’u geride bırakacak.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Fatih Karagümrük

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