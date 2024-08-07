Galatasaray'da Okan Buruk ve Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu ve Zaha tepkisi: Ufak tefek tepkileri olabilir

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Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk ve Fernando Muslera; Süper Kupa'da alınan ağır mağlubiyet, Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş maçının devre arasında kriz çıkardığı iddiaları ve yeni sezona dair soruları yanıtladı.

Deneyimli teknik adam, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Spartak Moskova'nın transfer teklifleri hakkında da konuştu.

OKAN BURUK: KEREM VE KÖHN TRANSFERİ HAKKINDA

"Transfer döneminde birçok teklif geliyor. Bizim de başka takımlara yaptığımız teklifler var. Bu dönem bitene kadar bunları yaşayacağız. Kerem de Köhn de bizle birlikte devam edecek. Bir gelişme olursa elbette kulüp açıklama yapacaktır. Ben teknik direktör olarak artık maçlara odaklanmak istiyorum. Transfer dönemi bittikten sonra takım performansı artıyor. Teklifler elbet gelir, bizden de teklif gidiyor. Şu anda oyuncular bizimle ve cuma günkü maça onlarla birlikte hazırlanacağız."

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"ZAHA İLE KONUŞTUM"

"Algı ülkesinde yaşıyoruz maalesef. Her yenilgiden sonra en büyük sorumlu benim diyorum. Kazandığımız şampiyonlukları da hep birlikte kazanırız diyorum. Bazen teknik açıklamalar yapıyoruz ama onu da kesip, değiştirip farklı şekilde yorumluyorlar. Maçtan sonra Wilfried Zaha ile de konuştum. Ben onunla da konuştum. Orada onu eleştirmediğimi söyledim. O da 'ben yanlış anlamışım siz kusura bakmayın' dedi. Bir şekilde herkes kaybeden takım üzerinden konuşmalar yapılıyor. Bu futbolun güzelliği aslında. Bunları normal karşılıyoruz. Kendi içimizde yine çok güçlüyüz."

"TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR"

"Transfer dönemi bitene kadar biz de oyuncu alabiliriz, bizden de oyuncu gidebilir. İhtiyacımız olduğu sürece transfer yapabiliriz. İhtiyacımız olduğunu görüyoruz. Onu da en iyi şekilde yapmayı düşünüyoruz. Oyuncularla birlikte en kısa zamanda kendi gücümüze kavuşmak istiyoruz. Olimpiyat Stadı bizim için hep kabustur. Başka takımlar için de öyledir."

KEREM AKTÜRKOĞLU VE SOYUNMA ODASI

"Soyunma odasında olanlarla ilgili birçok iddia ortaya atılabilir. Oyuncularımızın saygısına ve sevgisine inanıyoruz. Oyuncularımızın ufak tefek tepkileri olabilir. Bazen oyuncu kendisine kızıp bile tepki verebilir. Bazen 88'de oyuncu çıkarırsın, oyuncu tepki gösterir. Bu dünyanın her yerinde olur. Oyuncular da insan. Soyunma odasında oyuncularımız onları neden çıkarttığımızı hep anlatırız. Bu tür şeyler olacak. Bazı oyuncu çıktıktan sonra mutlu olur, bazısı mutsuz olur. Bazen mutsuz olmak da gerekir. Oyuncuların sevgisi ve saygısı hiç değişmez. Bunun farklı yansıtılmasını doğru bulmuyorum."

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FERNANDO MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI

"Yeni bir sezon başlıyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. Çok fazla beklenti var. Cumartesi günü çok önemli bir maçı kaybettik ama cuma gününden itibaren tekrardan odaklanarak sezona iyi başlamak istiyoruz. Kötü bir sonuç aldık Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş çok iyi hazırlanmıştı. Onları da tebrik etmek lazım. Nasıl başladığımız değil nasıl bitirdiğimiz önemli. Son yıllarda olduğu gibi bu sezon da en iyi şekilde bitireceğiz."

"ZOR OLACAĞINI BİLİYORUZ"

"Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanma gibi bir şerefe layık görüldük. Daha önce de orada mücadele eden bir takımla eşleştik. Zor olacağını biliyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Motivasyonum her zaman mücadele ve amaçlarla geliyor. Vücudumun pili bitmeden devam edeceğim. Ben her zaman yüzde yüzümle devam etmeye çalışacağım."

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KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Muhabir: "Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş maçında soyunma odasında olay çıkardığı gündeme geldi."

Fernando Muslera: "Kim söyledi bunu?"

Muhabir: "Bir gazetecinin iddiası."

Fernando Muslera: "Soyunma odasında mıymış bu gazeteci? Ben 13 yıldır buradayım, soyunma odasında neler oluyor iyi bilirim. Bunları siz bilemezsiniz, 5 dakika önce ne yaşandığını bilemezsiniz. Futbolda her zaman bir şekilde haberler yaratılıyor."