Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Okan Buruk ve Ayhan Akman'ın üyeliği 2023'e kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Ayhan Akman
Galatasarayda Okan Buruk ve Ayhan Akmanın üyeliği 2023e kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 07:00

İki efsanenin, Galatasaray Kulübü'ne üye olmak için yaptığı başvurular prosedüre takıldı.

Haberin Devamı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile sportif direktör yardımcısı Ayhan Akman’ın sarı kırmızılı kulübe üyelik başvuruları reddedildi.

Buruk’un futbolu Galatasaray’da noktalamaması, Akman’ın ise futbolu bıraktıktan sonra 5 yıl içinde müracaatta bulunmaması nedeniyle tüzük gereğince üyelikleri 2023 Ocak ayına kaldı.

Bu yıl Galatasaray Kulübü Başkanı adına ayrılan kontenjanın Burak Elmas tarafından kullanılması nedeniyle Dursun Özbek, Ocak 2023’te kendi kontenjan hakkıyla Okan Buruk ve Ayhan Akman’ın kulüp üyesi olmasını sağlayacak.

Gözden Kaçmasın

Marsilyada fırtınalar estiren Igor Tudor, Galatasarayın yıldızına kancayı taktıMarsilya'da fırtınalar estiren Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Ayhan Akman

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları