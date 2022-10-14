Galatasaray'da Okan Buruk ve Ayhan Akman'ın üyeliği 2023'e kaldı

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile sportif direktör yardımcısı Ayhan Akman’ın sarı kırmızılı kulübe üyelik başvuruları reddedildi.

Buruk’un futbolu Galatasaray’da noktalamaması, Akman’ın ise futbolu bıraktıktan sonra 5 yıl içinde müracaatta bulunmaması nedeniyle tüzük gereğince üyelikleri 2023 Ocak ayına kaldı.

Bu yıl Galatasaray Kulübü Başkanı adına ayrılan kontenjanın Burak Elmas tarafından kullanılması nedeniyle Dursun Özbek, Ocak 2023’te kendi kontenjan hakkıyla Okan Buruk ve Ayhan Akman’ın kulüp üyesi olmasını sağlayacak.