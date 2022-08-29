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Galatasaray'da Okan Buruk, Trabzonspor maçı sonrası transfer sayısı verdi!

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruk, Trabzonspor maçı sonrası transfer sayısı verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 00:31

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Yorumlarsak, kaçırılan 2 puan olarak yorumlayacağım. Üstün olan taraftık. Trabzonspor'a karşı net pozisyonları yakaladık ve bu yüzden berabere kaldık. Topu içeri sokamadık. Kaçırdığımız 2 puan için üzgünüz. Oyun bizi mutlu etti. Dominant oyun oynadık

OYUNU GELİŞTİRECEĞİZ

Bu oyunu geliştireceğiz. Sakatlıkları olanlar da dönecek. Transferler de olabilir. Yeni oluşan takım için oyun kendini gösterdi. Bundan sonra daha çok pozisyona girip, daha çok atarak devam edeceğiz.

GENÇ KALECİ DE NET KURTARDI

Bitiricilik sorunundan bahsedebiliriz. Ancak genç kaleci de net kurtardı. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama Uğurcan'ın belki de çıkaramayacağı topları çıkardı.

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EN AZ 3 TRANSFER

Avrupa için son günler transferde. Gidecek oyunculara takım bulmak önemli. Sonrasında 8 Eylül'e kadar vakit var. Kadromuzu güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 transfer için büyük çaba veriyoruz.

BENDE RAHATLAYACAĞIM

Sürekli oyuncu izliyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra ben de rahatlayacağım. Daha iyi takıma odaklanacağım. Takviye istiyoruz, ne kadar güçlü olursak... Taraftarın beklentisine hizmet etmek istiyoruz.

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