Galatasaray'da Okan Buruk; TFF, Eyüpspor ve hakemi bombaladı

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ARDA Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor’a 2 puan kaybeden Galatasaray’ın teknik patronu Okan Buruk, maç sonrası hakemi, TFF’yi ve rakibin kalecisi Berke Özer’i yaylım ateşine tuttu: “3 gün önce maç oynamış bir takıma göre iyi işler yaptık. 5-1’i yakalayacak pozisyonlara girdik. 2-2’ye gelince tabii ki rakibimiz maçın büyük kısmını yerde geçirdi. Yerde yatmayan yoktu. Bunu yönetecek olan hakem. Bu hakem de gücünü göstermedi. Tam pozisyona giriyoruz, 2 kişi yere yatıyor! Bize karşı her şeyi yapıyorlar.

YAYINCI BAHANE EDİLDİ AMA ÖYLE DEĞİLMİŞ

Kaleci Berke de önemli kurtarışlar yaptı. Geçirdiği zaman dışında kurtarışlarındaki yere atlamalarını kutluyorum! Berke kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Hakem daha erken kart göstermeliydi. Maç öncesinde söyledik. En azından 1 gün daha dinlenebilirdik. 2-3 oyuncu daha kaybedebilirdik. Hafta içi maç yok. Buna rağmen... Yayıncı bahane edildi. Yayıncının da böyle bir talebi yokmuş. Türk takımlarının önünü açmak için destek olunmalı. Niye diğer takımları pazar oynamıyor demiyorum, pazartesi oynamıyoruz dedim.

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ÇOK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYACAĞIZ GİBİ

Bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Gözüken de bu hayal kırıklıklarını daha fazla yaşayacağız. Galatasaray olarak önde giden takımız, son iki sezonun şampiyonuyuz. Benim üzerime bir şeylerin yoğunlaşması beklediğimiz şeyler. Ancak hakem atamasının bir yandan da hem taraftar hem de bizi provoke ettiğini düşünüyorum. Hem hakem hem de Video Yardımcı Hakem ataması kafalardaki soru işaretlerini çoğaltıyor. Oyun içinde hakemin çok rahat olmadığını gördük.”