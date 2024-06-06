Galatasaray'da Okan Buruk tek tek açıkladı! Transfer politikası ve Icardi, Mertens, Barış Alper Yılmaz'ın durumu...

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün Youtube kanalına önemli açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Müzedeki bütün kupaları getirsek bütün adayı dolduracağız herhalde. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak çok ayrı bir şey. Galatasaraylıları mutlu etmek için çok çaba sarf ettik ve mutlu olduk. Önümüzdeki Süper Kupa'yı da alarak bi kupa daha hediye etmek istiyoruz taraftarlarımıza. Bir bütün olduk ve bu bütünlük bize başarıları getirdi. Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük, Galatasaray camiası aksine izin vermez.

MOURINHO VE VAN BRONCKHORST YORUMU

Beşiktaş dün yeni hocasını açıkladı. Avrupa'da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim van Bronckhorst. Mourinho'yu zaten söylemeye gerek yok. Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var. Bizim hedefimiz yine bu zorlu yarıştan şampiyonlukla çıkmak. Hedef 25. Bir sene bitiyor, yeni hedefler başlıyor.

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BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ

Bugün başkanımızla toplantı yaptık. Başkanım sağolsun bu sene çok güçlü bir bütçeyle transfer işinde olacağının müjdesini verdi. Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek çok opsiyonumuz var. Başkanımız bu konuda çok istekli. Transfer konusunda ne isterse yaptığımızı söyledi.

ÖZÜR DİLİYORUM

Şampiyonluk kutlamalarında abarttığımız yerler oldu, rahatsız olduğum şeyler oldu. Okan Buruk olarak yıllardır verdiğim bir imaj var. Özür dilemek istiyorum. Kimseyi işin içine katmasak da yanlış şeyler olabiliyor. Bu kulüp başkanlarında da futbolcularda da oldu. Bizler örnek insanlarız, Türk futboluna yakışır kişiler olmamız gerekiyor.

4 POZİSYON VAR

Galatasaray takımı yine çok güçlü bir kadro kuracak. Hem ligi hem de Avrupa'yı götürebilecek takımları kurmak kolay olmuyor. Geçen senenin kalitesinin üstünde bir kadro oluşturacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Uzun zamandır çalışıyoruz, güçlü bir listemiz var. Avrupa ve Suudi Arabistan'la yarışacağız transferler için. Bugün başkanımızla tekrar bir araya geldik, transferle ilgili ne yapacağımızı konuştuk. Sağ olsun başkanımız, Galatasaray'ın bütçe anlamında çok güçlü bir şekilde transferlerin içinde olacağını bize aktardı. Bizim çok önemli Türk oyuncularımız var. 11 yabancı oynatmak zorunda değilsiniz. Bu kolay değil, her sene değişiyor. Kulüplerin buna adapte olması kolay değil gerçekten. Elimizde olan önemli yabancılar var. Bizim için önemli görülen 4 tane pozisyon var.

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ICARDI, MERTENS VE BARIŞ ALPER YILMAZ

Mauro Icardi ile bugün konuştuk. Önümüzdeki seneyle ilgili planlamamızı ona anlattık. Keyfi çok iyi, önümüzdeki hafta Arjantin'e gidecek, sonra da kampımıza katılacak. Mertens ile yenileme kararı aldık. Bizim için önemli bir oyuncu. Tabii Ciro'nun da sözleşmesini uzatmış olacağız, o da iki şampiyonluk gördü. Gülerek diyelim... Barış'ın fiziksel özellikleri hem savunmada hem de hücumda oynayabilecek düzeyde. Kaan Ayhan da aynı şekilde, birçok yerde bize doğru şekilde verim verdi. Barış ve Kaan bu sezon da kadromuzda olacaklar ve bize destek olacaklar. Berkan da aynı şekilde bize birçok pozisyonda katkı verdi.

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ERDEN TİMUR YORUMU

Erden Timur'un bırakması hepimizi üzüyor. Ben de burada gelip geçiciyim, Galatasaray tarihinde çok önemli isimler gelip geçti. Tek isteğimiz Galatasaray'ın başarısı. Erden Bey de aynı şekilde. Devam etmeyecek ama her zaman Galatasaray'ın başarısını isteyecek. Şu anda Galatasaray taraftarı en mutlu olması gerekn taraftar, biz bir aileyiz. Erden Bey de bu ailenin bir parçası. Daha güçlü, daha pozitif ve daha motive şekilde çalışmalıyız. Artık Erden Bey yok ve bu duruma adapte olmamız gerekiyor. Çok güçlü bir şekilde Galatasaray'a hizmet etmek için hepimiz yanıp tutuşuyoruz. Burada her türlü desteği alıyoruz. Birbirimize sarılmamız gereken zamanlardan biri. Erden Bey de bundan sonraki süreçte Galatasaray için mücadele edecek.

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İSMAİL KARTAL TEBRİK EDECEKTİ

Söylemlerle, ithamlarla, bize karşı yapılan saldırılarla en sert geçen sezonlardan biri oldu. Sadece Türk futbolu zarar görmedi. Süper Kupa maçına net bir nedeni olmadan çıkılmaması, imaj kırıcı bir şeydi. Biz hep sahada kalmaya çalıştık, kazanmak da var kaybetmek de bu işte. İsmail Kartal, bizim maçtan sonra şampiyon olmamız halinde tebrik edeceğini söylemişti. Galatasaray takımı bileğinin hakkıyla, 102 puanla, hak ederek şampiyon oldu. Galatasaray takımı ilk defa Şampiyonlar Ligi ile birlikte çok güçlü bir sezon geçirmiş oldu ligde. Fenerbahçe'nin sportif olarak çok başarılı olduğunu da söylemeliyiz. Jorge Jesus döneminde de bunu söylemiştim. Bir takım daha iyiydi ve şampiyon oldu. İki takımın da hakkını doğru şekilde vermek gerekiyor. Sadece Fenerbahçe'ye kaybettiğimiz için farklı konuşmalar da oldu. Geçen sene Fenerbahçe'yi 3-0 yenmeseydik yine benzer şeyler konuşulacaktı. Tarih kazananları yazacak. Bu emeğin hakkı verilmesi gerekiyor. Son 6 senede 4 farklı şampiyon var, hepsi hak ederek şampiyon oldu. Fenerbahçe de şampiyon olursa hak ederek olacak.

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AYRILIKLAR VE ZANIOLO

Yusuf Demir, Cicaldau, Morutan ve Ross yabancı statüsünde dönecekler. Önceliğimiz onları tekrar kiralamak. Dönecek Türk oyuncularımızla ilgili kampta karar vereceğiz. Yunus bizim için önemli, Emin Bayram çok önemli bir sezon geçirdi. İkisinin de kalmasını istemiştik, oynamak istedikleri için ayrıldılar. İlk planlamamıza göre 4 pozisyona transfer düşünüyoruz. Zaniolo bizim için çok değerli bir oyuncu ama bakacağız gelen tekliflere, onun ne istediğine. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Satacağımız oyuncularla da kulübe önemli bir gelir girebilir.