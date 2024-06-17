Galatasaray'da Okan Buruk, Taylan Antalyalı’nın kalmasını istiyor

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Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz’da başlayacak olan Galatasaray’da, kiradan dönen futbolcularla ilgili son karar kamptaki performanslarına göre verilecek.

Sezonu kirada geçiren Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş takımla birlikte hazırlık kampına katılacak.

ÜÇ OYUNCU BELiRSiZ

Halil, Yusuf ve Kazımcan’ın durumları kampta belli olacak; Taylan konusunda ise teknik direktör Okan Buruk’un şimdiden, “Kalmasını istiyorum” dediği öğrenildi.

Bu sezon Samsunspor’da 26 maçta forma giyip 2 gol, 1 asist üreten 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Trabzonspor ile anılıyor.