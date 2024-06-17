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Galatasaray'da Okan Buruk, Taylan Antalyalı’nın kalmasını istiyor

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#Galatasaray#Transfer#Taylan Antalyalı
Galatasarayda Okan Buruk, Taylan Antalyalı’nın kalmasını istiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 07:00

G.Saray kiradan dönen oyuncu Taylan Antalyalı’yı yeni sezonda takımda tutacak.

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Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz’da başlayacak olan Galatasaray’da, kiradan dönen futbolcularla ilgili son karar kamptaki performanslarına göre verilecek.

Sezonu kirada geçiren Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş takımla birlikte hazırlık kampına katılacak.

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Halil, Yusuf ve Kazımcan’ın durumları kampta belli olacak; Taylan konusunda ise teknik direktör Okan Buruk’un şimdiden, “Kalmasını istiyorum” dediği öğrenildi.

Bu sezon Samsunspor’da 26 maçta forma giyip 2 gol, 1 asist üreten 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Trabzonspor ile anılıyor.

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#Galatasaray#Transfer#Taylan Antalyalı

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