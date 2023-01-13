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Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti!

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruk tarihe geçti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 22:15

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçıyla birlikte, Süper Lig’de sarı-kırmızılıların başında üst üste 8 ve üzerinde galibiyet alan 4. teknik direktör oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Hatayspor’u 4-0 mağlup etti.

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk tarihe geçti. Buruk’tan önce Galatasaray’ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, sarı-kırmızılıların başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi.

Okan Buruk, Hatayspor mücadelesiyle birlikte bunu başaran 4. Galatasaray teknik direktörü oldu.

GOMIS ATMAYA DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılılarda dördüncü golünü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti. Mücadelenin 76. dakikasında Yunus Akgün’ün pasında cezası içinde topu alan Gomis, sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 10’a yükseltti. Fransız futbolcu, bu gollerin 8’ini Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

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Karşılaşmaya yedek başlayan Bafetimbi Gomis, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun yerine oyuna girdi

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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