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Okan Buruk sakatlığı açıkladı: 'İdmanı yarıda bıraktı'

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#Galatasaray#Okan Buruk#Roland Sallai
Okan Buruk sakatlığı açıkladı: İdmanı yarıda bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 15:47

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Boluspor'la oynayacakları maç öncesinde Rolland Sallai'nin dünkü idmanda sakatlık yaşadığını ve bu sebepten dolayı bugünkü maçta kadroya alınmadığını açıkladı.

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Boluspor, Galatasaray'ı konuk edecek.

Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Bolu'daki yangın felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan Buruk, "Bolu'da çok yakın zamanda çok büyük bir facia yaşadık. Ölenlere rahmet, yaralananlara şifa diliyorum. Kötü bir anımız da 6 Şubat'tan var. Dün de Sergen Hoca'nın sevgili kardeşi Gürsoy, hakka yürüdü. Yalçın ailesine de başsağlığı dilerim" şeklinde konuştu.

"SALLAI SON İDMANDA SAKATLANDI"

Maç öncesinde zeminin korktukları gibi olmadığını söyleyen Buruk, "Zemin temizlenmiş, oynanabilecek durumda. Maç içerisinde zemin ağırlaşacaktır. Kanatlarda çok fazla eksiğimiz var. Yunus sakatlanmıştı. Barış'ın son maçta sakatlığı vardı, dinlendirmek istedik. Sallai'nin ise dünkü idmanda kasığında bir problem oldu ve idmanı yarıda bıraktı. Bugünkü planlarımızda o vardı aslında. Genç bir kadro ile çıkacağız. Boluspor'da da rotasyon var. İnşallah güzel maç olsun, sakatlık yaşanmasın. Yedekte bekleyen çok fazla maç oynamış isimler var. Maçın devamında kulübedeki isimleri de kullanacağız" ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Roland Sallai

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