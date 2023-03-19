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Galatasaray'da Okan Buruk öz eleştiri yaptı: Özel hayatına dikkat etmeyen isimler uyarılacak

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruk öz eleştiri yaptı: Özel hayatına dikkat etmeyen isimler uyarılacak
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 07:00

Konya yenilgisi sonrası Okan Buruk öz eleştiri yaptı, eksiklerini not etti. Buruk, galip gelinen Kasımpaşa maçında da oyun kalitesinde bir düşüş olduğuna dikkat çekerken milli arada izleyeceği yolu belirledi. Yönetim de, sık sık İstanbul gecelerinde görünen Icardi ve Torreira başta olmak üzere oyuncularını uyaracak.

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Süper Lig’de tam 5 ay sonra mağlubiyet alan ve 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, milli arada harekete geçecek. 2-1’lik Konyaspor mağlubiyeti sonrasında Buruk gece geç saatlere kadar mesai harcadı. 90 dakika sonunda düzenlediği basın toplantısında özeleştiri yapan ve ‘hatalıyım’ diyen Okan Buruk, bu skorun gerekçelerini ve ekip olarak hatalarını sıralarken, alacağı tedbirlerin de ip uçlarını verdi. Başarılı teknik adam bir önceki hafta Kasımpaşa maçında da galibiyet alınsa da oyun gücü olarak eksiklerinin olduğuna dikkat çekti.

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ICARDİ VE TORREİRA DÜŞÜŞTE

Ayrıca milli arada futbolcular özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyarılacak. Nitekim Kasımpaşa galibiyeti sonrasında, sık sık birlikte dışarı çıkan İcardi ile Torreira, Sunset’te gece geç saatlere kadar eğlenmiş, Arjantinli golcü magazin sayfalarına manşet olmuştu. Icardi 2 haftadır gol atamazken performans düşüklüğü yaşamaya başladı. Özel hayatında dalgalanmalar yaşayan Torreira da, Konya’da 11’de yer almamıştı. Galatasaray Kulübü, iki yıldız oyuncusu başta olmak üzere tüm futbolcularını uyaracak.

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MERTENS’iN YERi DOLMADI

Dries Mertens’in, oyun planındaki ağırlığı, yokluğunda ortaya çıktı. Mata ve Rachica boşluğu dolduramazken Mertens’in aradan sonra takıma dönecek olmasıyla beraber üretken bir performans sergileyeceği görüşü ön plana çıktı.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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