Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray'da Okan Buruk, Mauro Icardi için kararını verdi! Ankaragücü maçında yedek, Fenerbahçe derbisinde...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro İcardi#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruk, Mauro Icardi için kararını verdi Ankaragücü maçında yedek, Fenerbahçe derbisinde...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 07:00

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantinli yıldızla ilgili kararını verdi. Sakatlıktan yeni çıkan İcardi’yi, Fenerbahçe derbisini düşünerek yarın kulübede oturtacak olan Buruk, Arjantinli santrforu gerekli görürse oynatacak.

Haberin Devamı

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada futbolcularına, “Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisine lider çıkalım, lider ayrılalım” hedefini koyan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın oynanacak Ankaragücü maçını kazanarak bu yoldaki ilk engeli kayıpsız aşmanın planını yapıyor. Buruk, sakatlıktan yeni çıkan Mauro İcardi’yi Fenerbahçe maçını düşünerek ilk 11’de oynatmayıp kulübede oturtacak ve gerekli gördüğü takdirde sahaya sürecek.

EMRE’NiN SAKATLIĞI NÜKSETTi

Sarı kart cezalısı Sacha Boey ile Sergio Oliveira’nın yerlerine Leo Dubois ve Berkan Kutlu’ya şans verecek olan Buruk, 8+3 kuralı nedeniyle ilk 11’de oynatmayı planladığı Emre Taşdemir’in sakatlığının nüksetmesi üzerine de sol bekte Patrick Van Aanholt’u görevlendirme kararı aldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi akıllarda aynı soru: Derbiyi kim yönetecek | Ligdeki 17. hafta atamalarında Halil Umut Meler detayı...Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi akıllarda aynı soru: Derbiyi kim yönetecek? | Ligdeki 17. hafta atamalarında Halil Umut Meler detayı...Haberi görüntüle

3 FUTBOLCUYA SARI UYARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kart cezası sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı’yı da özel olarak uyarıp, Ankaragücü maçında sakin ve dikkatli oynamalarını istedi. Buruk, sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak olan 3 oyuncuya, özellikle hakemle diyaloğa girmemeleri gerektiğini ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mauro İcardi#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık