Galatasaray'da Okan Buruk, Mauro Icardi için kararını verdi! Ankaragücü maçında yedek, Fenerbahçe derbisinde...

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Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada futbolcularına, “Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisine lider çıkalım, lider ayrılalım” hedefini koyan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın oynanacak Ankaragücü maçını kazanarak bu yoldaki ilk engeli kayıpsız aşmanın planını yapıyor. Buruk, sakatlıktan yeni çıkan Mauro İcardi’yi Fenerbahçe maçını düşünerek ilk 11’de oynatmayıp kulübede oturtacak ve gerekli gördüğü takdirde sahaya sürecek.

EMRE’NiN SAKATLIĞI NÜKSETTi

Sarı kart cezalısı Sacha Boey ile Sergio Oliveira’nın yerlerine Leo Dubois ve Berkan Kutlu’ya şans verecek olan Buruk, 8+3 kuralı nedeniyle ilk 11’de oynatmayı planladığı Emre Taşdemir’in sakatlığının nüksetmesi üzerine de sol bekte Patrick Van Aanholt’u görevlendirme kararı aldı.

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3 FUTBOLCUYA SARI UYARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kart cezası sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı’yı da özel olarak uyarıp, Ankaragücü maçında sakin ve dikkatli oynamalarını istedi. Buruk, sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak olan 3 oyuncuya, özellikle hakemle diyaloğa girmemeleri gerektiğini ifade etti.