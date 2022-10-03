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Galatasaray'da Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşecek! Toparlanmazsa 11'i 'Bay' geçecek

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#Galatasaray#Okan Buruk#Kerem Aktürkoğlu
Galatasarayda Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşecek Toparlanmazsa 11i Bay geçecek
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 07:00

Beklentilerin uzağında kalan genç oyuncu yedek kalabilir. Adana’da 11 top kaybı yapan, 25 ikili mücadelede %36, 12 diripling denemesinde %25 başarı sağlayan Kerem’e Okan Buruk hatalarını, istediklerini anlatacak. İdman performansı teknik heyeti tatmin etmezse yıldız futbolcu bu sezon ilk kez yedek kulübesinde başlayacak.

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Galatasaray’da ‘bay’ geçilecek 9. hafta sonrasında önemli bir değişim kapıda... Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, geçen sezon Galatasaray’ın en başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu’nu performansını yükseltmezse kenara alacak. Konyaspor maçının ardından Adana Demirspor deplasmanında da beklentilerin altında kalan 23 yaşındaki futbolcunun yedek kulübesine çekilmesi artık gündeme geldi.

Adana’da en çok topu o kaybetti

0-0 sona eren Adana deplasmanında Kerem Aktürkoğlu’nun istatistikleri de tartışılan, eleştirilen performansını doğrular nitelikte oldu. Öyle ki yıldız futbolcu 11 top kaybı ile Galatasaray’ın en fazla top kaybeden oyuncusu oldu. Rakipleri ile 25 kez ikili mücadeleye giren Kerem Aktürkoğlu yüzde 36’lık başarı sağladı. 12 dripling denemesinin ise Kerem yüzde 25’inde başarı sağlayabildi. Bu gelişmelerin ardından Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ile özel olarak görüşecek.

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Barış Alper’e forma şansı doğabilir

Futbolcuları ile samimi diyalog içinde olan Buruk oyuncusuna hatalarını, istediklerini detaylı anlatacak. Antrenman performansı da Okan Buruk ile teknik heyeti tatmin etmezse yıldız futbolcu bu sezon ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlayacak. Hem oyuncusunu korumak hem de Kerem’in performansını arttırması adına ‘mesaj’ niteliğinde değişim hamlesi bekleniyor. Barış Alper Yılmaz’ın form durumu da Kerem’in geçer not alamaması halinde 11’e kimin monte edileceğini de netleştirecek.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Kerem Aktürkoğlu

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