Galatasarayâ€™da Okan Buruk kararÄ± SÃ¶zleÅŸme tarihi belli oldu

Galatasarayâ€™da Okan Buruk kararÄ±! SözleÅŸme tarihi belli oldu

OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 07, 2026 11:08

Galatasarayâ€™da baÅŸkan Dursun Ã–zbek, teknik direktÃ¶r Okan Buruk ile sÃ¶zleÅŸme yenilemeye hazÄ±rlanÄ±yor. TecrÃ¼beli teknik adamÄ±n kontratÄ±nÄ±n detaylarÄ± da belli oldu.

Ãœst Ã¼ste 4. ÅŸampiyonluÄŸunu cumartesi gÃ¼nÃ¼ Rams Parkâ€™taki Antalyaspor maÃ§Ä±nda ilan etmek isteyen Galatasarayâ€™da, 23 MayÄ±sâ€™ta baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi var. Dursun Ã–zbekâ€™in tek adaylÄ±ÄŸÄ± liste sÃ¼relerinin dolmasÄ±yla kesinleÅŸmiÅŸti.

SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pte yÄ±llar sonra ilk kez tek adaylÄ± bir seÃ§im olacak ve BaÅŸkan Ã–zbek gÃ¼ven tazeleyecek. Bu yaz kadroda ciddi bir deÄŸiÅŸim beklenirken, orta saha, kanat, stoper gibi pek Ã§ok mevkiye yÄ±ldÄ±z transferi gÃ¼ndemde. Ancak Dursun Ã–zbekâ€™in Ã¶ncelik sÄ±ralamasÄ± belli...

YENÄ° SÃ–ZLEÅžME

Buna gÃ¶re Ã–zbek, 23 MayÄ±sâ€™ta tekrar BaÅŸkan seÃ§ildikten sonra ilk olarak teknik direktÃ¶r Okan Burukâ€™la masaya oturacak. BaÅŸarÄ±lÄ± hocayla 2 yÄ±llÄ±k yeni sÃ¶zleÅŸme imzalanacak.

Avrupaâ€™dan pek Ã§ok kulÃ¼ple adÄ± anÄ±lmasÄ±na raÄŸmen Galatasarayâ€™da devam etmek isteyen ve hedefini Ã¼st Ã¼ste 5 ÅŸampiyonluk olarak belirleyen Burukâ€™la ilgi resmi duyuru seÃ§imin hemen ardÄ±ndan yapÄ±lacak.

