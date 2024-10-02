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Galatasaray'da Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Beşiktaş maçı tehlikede...

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#Galatasaray#Okan Buruk#PFDK
Galatasarayda Okan Buruk kaç maç ceza alacak Beşiktaş maçı tehlikede...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 09:05

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçındaki 'tehdidi' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Deneyimli teknik adam kaç maç ceza alabilir? Futbol Disiplin Talimatı ne diyor?

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Süper Lig'de oynanan 7. hafta maçları sonrası disiplin sevkleri açıklandı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 'tehdit' nedeniyle PFDK'ya tedbirli olarak sevk edildi.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Okan Buruk'a ne ceza gelecek?

Okan Buruk'un 3-3 biten Kasımpaşa maçında rakip takımın kazandığı penaltı sonrası hakeme 'Buna penaltı veren burada bir daha maç yönetemez' dediği ekrana yansımıştı. TFF Disiplin Müfettişliği, deneyimli teknik adamın bu sözlerini tehdit olarak kabul edip sevkine karar verdi.

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41. MADDE

Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilir"

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3 MAÇ CEZA ALIRSA BEŞİKTAŞ MAÇINDA KULÜBEDE OLAMAYACAK

Futbol Disiplin Talimatı'ndaki ilgili maddeye göre Okan Buruk'a 3-7 maç arası ceza gelmesi öngörülüyor. Alt sınır olan 3 maç ceza gelmesi halinde deneyimli teknik adam Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında kulübede olamayacak.

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#Galatasaray#Okan Buruk#PFDK

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