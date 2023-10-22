Galatasaray'da Okan Buruk, Fatih Terim'i yakaladı!

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Okan Buruk, Galatasaray’da başarılarına her maçta bir yenisini ekliyor.

Buruk geçen sezondan bu yana iç sahada Trabzon, Beşiktaş ve F.Bahçe’ye karşı dün 5. maçına çıktı. Bunların hepsini kazanan Buruk, Fatih Terim’in ardından Cimbom’da üst üste iç sahada 5 derbi galibiyeti alan ikinci yerli teknik direktör oldu.

EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 21 MAÇ

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyle birlikte ligde evindeki kaybetmeme serisini sürdürdü. Cimbom, ligde RAMS Park’ta en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı iç sahada oynadığı 21 karşılaşmada 19 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Resmi müsabakalardaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada alan aslan, daha sonra Süper Lig’de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 23 mücadeleyi kaybetmedi. Cimbom, geride kalan maçlarda 20 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

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