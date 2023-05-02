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Galatasaray'da Okan Buruk derbi sonrası neşteri vurdu! 3 futbolcu kulübüye...

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#Galatasaray#Okan Buruk#Beşiktaş
Galatasarayda Okan Buruk derbi sonrası neşteri vurdu 3 futbolcu kulübüye...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 08:58

Beşiktaş derbisinde Sergio Oliveira'yı çıkarmakta geç kaldığı için eleştirilen Okan Buruk, Başakşehir maçında 3 oyuncusunu kızağa çekmeye hazırlanıyor. Buruk, takımdaki panik havasını ortadan kaldırmak için bazı tedbirler alırken Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek ile Erden Timur'un, takımı tekrar toparlamaya çalışan tecrübeli isme destek için Florya'ya gidecek.

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Galatasaray'da Beşiktaş yenilgisinin faturası 3 isme kesildi. Teknik direktör Okan Buruk, kulübeye çekeceği isimlerde kararını verdi. Başakşehir'le bu hafta oynanacak kritik mücadelenin planlarını şimdiden yapmaya başlayan Buruk, kurmaylarıyla birlikte radikal kararlar almanın eşiğinde.

Beşiktaş karşısında çok kötü bir oyun ortaya koyan ve sonrasında da yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebep olan Oliveira'yı geç çıkardığı için eleştirilen Okan hoca, Portekizli orta saha yerine Midtsjö'yü ilk 11'de düşünüyor. Norveçli futbolcunun, Torreira ile partner olması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre; Başakşehir karşısında düşünülen değişikliklerden biri de hücum hattında. Sakatlık dönüşünden bu yana beklentilerin çok altında kalan Mertens de kulübe yolcusu. Belçikalı yıldızın yerineNicolo Zaniolo'nun artık ilk 11'e dahil edilmesine karar verildi. İtalyan yıldızın, kadrodaki diğer değişikliklere göre forvet arkasında görev yapacağı tahmin ediliyor. Kerem ile Rashica'nın kanatlardaki yeri garanti gibi görünse de olası 3. yerli hamlesi özellikle Rashica'yı da kulübe yolcusu yapabilir.

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SOL BEK DEĞİŞİKLİĞİ KESİN

Çünkü Okan Buruk'un Beşiktaş derbisi öncesi çok düşünüp gerçekleştiremediği sol bek değişikliği bu kez kesin olarak devreye alınacak gibi görünüyor. Dev maçta tel tel dökülen Adekugbe'nin yerine Dubois, Kaan Ayhan veya eldeki yerlilerden Kazımcan ile Emre Taşdemir'in monte edilme ihtimali var.

HER İHTİMALİ DENEYECEK

Buruk, hafta boyunca bu değişiklikler üzerinde denemeler yapıp en ideal kurguyu bulmaya çalışacak. Yerlilerden Berkan Kutlu'nun da yeniden ilk 11'e dönme ihtimalinin hayli yüksek olduğu belirtiliyor.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Beşiktaş

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