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Galatasaray'da Okan Buruk: Bir stoper bir de orta sahaya takviye yapmak istiyoruz

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#Galatasaray#Okan Buruk#Futbol
Galatasarayda Okan Buruk: Bir stoper bir de orta sahaya takviye yapmak istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 07:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferde hedeflerini açıkladı.

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Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, transferde hedeflerini açıkladı. Ajans 1905 Youtube kanalına konuşan Buruk, bir stoper düşündüklerini belirtirken, “Sabırlı olmak gerekiyor. Mevkileri söyledik. Sağ bek... Leo Dubois döndü, hazırlık maçında Metehan’ı oynattık ama oraya bir oyuncu alacağız. Orta sahaya bir oyuncu bakıyoruz ama orta sahada iyi oyuncularımız var. Hiç stoperim yok. Türkiye’ye oyuncu getirmek zor. Prime dönemindeki oyuncuyu getiremiyorsunuz” ifadesini kullandı.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Futbol

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