Galatasaray'da Okan Buruk: Ali Koç'un açıklamaları olumlu etkiledi

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Galatasaray taraftarına karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuz daha da büyüdü. Rakiplerimizin önemli transferleri var. Fenerbahçe’nin Mourinho’yu alması, Beşiktaş’ın Van Bronckhorst gibi çok önemli Avrupa’da final oynamış bir hocayı alması... Mourinho yine son beş yılda iki tane final oynadı. Uzun zamandır şampiyonluk yarışı içerisinde olan bir takımda çalışmadı. Bronckhorst şampiyonluklar yaşadı İskoçya’da. Abdullah hoca hem Trabzon hem Türkiye için çok önemli bir teknik direktör. Üç sene öncenin şampiyonu."

"4-5 OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ"

"Bu sene lig çok çekişmeli geçecek. Bu duruma çok hızlı bir şekilde adapte olup en iyisini yapmamız lazım. Galatasaray taraftarı bizden başarı bekliyor. Benim de daha fazla çaba sarfetmem gerekiyor. Yine başkanımız aynı şekilde. Bununla ilgili açıklamalar yaptı. Bizim için iyi yanı, ne eksiğimiz olduğunu biliyoruz. Çok iyi bir kadromuz var,YYU yaklaşık 4-5 tane oyuncu ile kadromuzu çok güçlü bir hale getirmek istiyoruz."

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"ŞU AN EN ÖNEMLİ BÖLGE BİZİM İÇİN SAĞ BEK"

"Şu an en önemli bölge bizim için sağ bek. Burada seçeneğimiz daha az. Tabii ki Kaan orada oynadı. Dubois geri dönüyor. Orada alternatiflerimiz var aslında. Ama oraya bir oyuncu katmak istiyoruz. Orta sahaya, hücum hattına 2 ya da 3 oyuncu transfer etmek istiyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray taraftarı bize güvensin, rahat olsunlar. Başkanımız da en iyisini yapmak istiyor. Transfer kolay olmuyor. Uzun sürüyor. Oyuncuyu ikna etmek, kulübünü ikna etmek zaman alabiliyor. Bir de gidecek oyuncular var, kime teklif gelecek onlara bakmamız lazım. Çünkü çok değerli oyuncularımız var bence. Kanatlara baktığımızda Yunus ve Zaniolo döndüğünde yaklaşık 7-8 tane kanat oyuncumuz oluyor. Ve hepsi çok değerli isimler. Hepsi teklif gelebilecek oyuncular. Bizim en kalabalık yerimiz orası şu anda."

Maçın ardından Fenerbahçe cephesinden "Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösterdik" mesajlarının gelmesini nasıl yorumlarsınız?

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"O zaman geçen sene de Giresunspor 'Küme düşmedik' diyebilirdi (gülerek). Ben bu espriyi ‘Fenerbahçe, Konya’yı yenemedi, biz de Konya’yı yendik, gerçek şampiyon biz olabiliriz’ diye yapmıştım. Tabii bunun Arsenal versiyonu var. Arsenal, City’yi yenmişti. O yüzden onların da öyle bir başvurusu olmuş İngiltere’de (gülerek). Tebrik etmek gerekir. Fenerbahçe de büyük bir mücadele verdi. Burada doğru bir şekilde yaklaşıp iki takımın da hakkını vermek gerekiyor. Biz geçen sene Fenerbahçe maçına şampiyon olarak çıkmıştık. O maçı 3-0 kazanmıştık. Eğer o maçı kazanmasaydık yine aynı şeyi söyleyecekti Fenerbahçe. Bu sene o şansı vermiş olduk. Geçen sene 3-0 yendiğimiz için hiçbir ses çıkmadan her şey bitmişti. Burada popülist bir yaklaşım var tabii ki. Sonuçta kendi taraftarınızı da bir şekilde etkilemek zorundasınız. Seçim öncesi böyle bir şeyi ortaya atmak zorundasınız. Sonuna kadar galibiyeti kutlamayı hak ettiler. İki senedir kaybetmiyorduk ilk defa kaybettik. Bunun kutlamasını yapmayı da sonuna kadar hak ettiler. Tabii ki sonuçta bir derbi kazanıyorsunuz. Ama bir derbi kazanmak şampiyon olmak anlamına gelmiyor. 6 puan fark vardı 3 puana indi. O zaman ligleri farklı bir formatta oynatırsınız. ‘Ben seni yendim, şampiyonum’ dersiniz. Konya beni yense şampiyon mu olacaktı? Olmayacaktı. Fenerbahçe de bizi yendi ikinci oldu."

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2 sene üst üste şampiyonluğun sırrı nedir?

"Ben hep Galatasaray’a gelmeden önce ‘Doğru zamanda olsun’ derdim. Allah dualarımı kabul etti, doğru zamanda geldim. Dursun başkanın seçilmesi, yeni bir yönetim, Erden bey ile hep beraber başladık. Yeni bir takım kurduk. Bir sene önce 13. olmuştu Galatasaray. Kadro olarak büyük bir değişime ihtiyacı vardı. Yeni bir takım kurduk. İstediğimiz gibi transferler yapabildik. Bu da çok önemliydi. Aslında bu senenin şampiyonluk hikayesine baktığımızda, geçen senenin kadrosunun çok büyük payı var. O yüzden geçen sene kurduğumuz kadro bize iki senelik şampiyonluk yolunda önemli bir katkı verdi. Önemli noktalardan birisi takımın iskeletinin iyi olmasıydı. Muslera vardı, Nelsson vardı. Abdülkerim’in Torreira’nın ön tarafta Mertens’in, Icardi’nin olması... Omurga geçen sene oluşmuştu. Bununla beraber çok iyi Türk oyuncularımız var. Kerem gibi Barış gibi örneğin. Kaan bize bu sene inanılmaz katkı sağladı, Berkan geldikten sonra çok başarılı işler yaptı. Barış’ın birçok yerde oynaması işimizi çok kolaylaştırdı. Yaptığımız transferler oldu. Çok geniş bir kadro kurduk bu sene."

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TRANSFERLERİN GENEL KATKISI HAKKINDA

"Bazen transferler başarılı mı başarısız mı tartışmaları oluyor. Çok fazla oyuncu alınca birileri oynamamak zorunda. Aslında biri daha iyi oynadığı için diğeri oynamıyor. Bu oynamayanın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bence bu sene Sanchez başarılı bir transfer, Köhn devre arası geldi direkt adapte oldu. Kerem Demirbay 2. yarı bizim için önemli bir performans gösterdi. Ziyech ligin son bölümünde şampiyonlukta önemli rol oynadı. Zaha’nın kazandırdığı maçlar oldu. Zaha belki son maçlarda oynamadı ama ligin bir bölümünde onun attığı goller ve yaptığı asistlerle kazandığımız maçlar oldu."

Kerem Aktürkoğlu’ndan size ayrılıkla ilgili bir talep geldi mi?

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"Bir şey gelmedi ama gelebilir veya ileri dönük oyuncularda Avrupa’ya gitme isteği olabiliyor. Çünkü iki sene buraya çok önemli hizmet etti. Üst üste iki sene şampiyonluklarda önemli katkıları oldu. Ben hoca olarak kalmasını isterim tabii ki. Ama hem onun görüşü hem gelecek teklifler ve kulübün vereceği karar çok önemli. Ama ben teknik adam olarak kalmasını isterim."

Fenerbahçe’ye kendi evinizde yenildiğiniz maç öncesi favori gösteriliyordunuz. O gün takım tanınmaz haldeydi. Bunun nedeni neydi?

"Maç öncesi olumsuz bir şey yaşamadık aslında. Oyuncular maça konsantre gözüküyorlardı. 6 puanlık fark bence çok önemliydi. Bu fark bazen oyuncularda rehavet oluşturabiliyor. Fenerbahçe bence çok motive geldi ve mücadele gücü olarak en iyi maçlarından birini oynadılar. Hakkını vermek gerekiyor. En az ürettiğimiz maçtı. Rakip 10 kişi kalınca biraz daha rahatladık. ‘11’e 11 olsaydı daha mı iyi olurdu’ diye kendime sordum. Çünkü biz Beşiktaş maçında da kendi sahamızda 1-0 öndeydik, rakip 10 kişi kaldıktan sonra çok kötü oynadık. 11-10’u bu 2 maçta çok kötü oynadık. Kimle oynarsanız oynayın aynı konsantrasyonla oynamanız gerekiyor."

Forma adaletini sağlamak zor oldu mu?

"Sezon başı bazı oyuncular başladı ama diğer oyuncu daha iyi olduğunda gelip formayı aldı. Başlangıç olarak düşündüğünüz bir 11 olabiliyor ama devamında oyuncuların performansına göre farklı bir tercihe yönelebiliyorsunuz. O yüzden hep adaletli olduğumu düşünüyorum. Çok duygusal davranmadım. Veya hiç kimsenin ismine bakmadığımı düşünüyorum. Burada da herkes gelip formayı aldı ve devam etti. Örneğin bir Alanya maçı vardı. Bizim kulübemizde 6-7 tane Premier Lig oyuncusu vardı. Ziyech, Zaha, Aurier, Zaha, Ndombele, Tete, Vinicius gibi. Biz 5-6 Türk oyuncu ile oynamıştık. Çünkü Galatasaray’ın hocasının önce Galatasaray’ı düşünmesi gerekir."

Sizi motive eden ekstra durumlar oldu mu?

"Aslında birçok şeyde motivasyon oldu. Birçok konuda Sayın Ali Koç’un açıklamaları bizim takımı olumlu etkiledi. Oradaki yaratılan kavga ortamı bizi motive etti. Bu konuya Fenerbahçe de aynı şekilde değindi. Bizim oyuncularımızda da Fenerbahçe’ye verilen son dakika penaltılarla ilgili ‘Neden böyle oluyor’ sorusu vardı. Bunlar bile bizim için motivasyon oldu. Mesela objektif olarak söylüyorum. Fenerbahçe tarafına sorduğunuzda da benzer şeyleri Galatasaray için söylüyor. Ama tabii ki 2-3 maçta Fenerbahçe’ye verilen son dakika penaltıları belki o süre içerisinde puan farkının daha erken açılmasına engel oldu."