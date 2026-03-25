Galatasaray'da Okan Buruk alarmı: Premier Lig devinin 1 numaralı hedefi!

Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 23:17

Galatasaray ile üst üste 4. şampiyonluğuna koşan ve Avrupa'da da başarılı bir sezon geçiren teknik direktör Okan Buruk, dev kulüplerin radarına girdi. Zor günler geçiren Premier Lig ekibi Tottenham'ın değişim planında listenin başında yer alan tecrübeli teknik adam için İtalya ve Suudi Arabistan’dan da ciddi talipler çıktı.

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren ve kariyerinin 5. şampiyonluğuna emin adımlarla yürüyen Okan Buruk için transfer iddiaları üst üste geldi. Dış basında Buruk'un adı Avrupa kulüpleriyle anılıyor.

TOTTENHAM'DA HEDEF OKAN BURUK

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Tottenham, gelecek sezon hem kadro yapısını hem de oyun felsefesini tamamen yenilemeyi planlıyor. İngiliz kulübünün radikal değişim planında listenin başında ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yer alıyor.

İTALYA VE ARABİSTAN'DAN DA TALİP VAR

Tecrübeli hocaya olan tek ilgi Ada’dan değil. İtayla Serie A ekibi Lazio ve Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ın da Okan Buruk'u ikna etmek için nabız yokladığı ifade edildi.

Özellikle İtalyan kulübünün, Serie A tecrübesi olan Buruk için ısrarcı olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.

GALATASARAY KARİYERİ

Başarılı teknik adam, geride kalan 3 sezonda Galatasaray ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

