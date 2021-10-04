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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın Rize'ye götürülmeme sebebi ortaya çıktı! Nişan ve Fatih Terim faktörü...

#Galatasaray#Oğulcan Çağlayan#Peri Ispartalı
Galatasarayda Oğulcan Çağlayanın Rizeye götürülmeme sebebi ortaya çıktı Nişan ve Fatih Terim faktörü...

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı için kadroya alınmayan Oğulcan Çağlayan'ın kadroda olmama sebebi ortaya çıktı. Bugün Peri Ispartalı ile Denizli'de nişanlanacak olan Oğulcan, Rize'den Denizli'ye gidebilmek için özel uçak dahi hazırlatmıştı ancak Fatih Terim genç oyuncunun Rize'de tepki görmemesi için Oğulcan'ı kadroya dahil etmedi.

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Ali Naci Küçük / Spor Servisi - Oğulcan evlilik yolunda ilk adımı bugün atıyor. Galatasaraylı futbolcu bugün Peri Ispartalı ile Denizli’de nişanlanacak.

Sarı kırmızılı takımın 3-2 kazandığı Rizespor maçında kadroda yer almayan Oğulcan ile ilgili kararın perde arkasında ise Fatih Terim faktörü var. Sezon başında Rizespor ile yaşananlar, aylarca Oğulcan’ın lisansının çıkarılamaması ve yükselen tansiyon nedeniyle Fatih Terim futbolcusunu korumak adına bu karara imza attı. Tecrübeli teknik adam Rize’de Oğulcan’ın protesto edilmesini önlemek, gerilim olmaması adına futbolcusunu Rize maçı kadrosuna dahil etmedi.

ÖZEL UÇAK HAZIRLATMIŞTI

Bugün Denizli’de nişanlanacak olan Oğulcan maç sonunda tören hazırlıkları için Rize’den Denizli’ye geçmek için özel uçak dahi hazırladığı öğrenildi. Ancak Terim’in bu kararı sonrasında Oğulcan özel uçağı iptal edip İstanbul’dan Denizli’ye geçti. Oğulcan Çağlayan bugün Peri Ispartalı ile Denizli’de düzenlenecek törenle evlilik yolunda ilk adımı atacak.

3 EYLÜL'DE 'EVET' DEMİŞTİ

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Oğulcan Çağlayan, sevgilisi Peri Ispartalı'ya 3 Eylül'de evlilik teklif etmiş ve çift bu mutlu günlerini sosyal medyada paylaşmıştı.

Galatasarayda Oğulcan Çağlayanın Rizeye götürülmeme sebebi ortaya çıktı Nişan ve Fatih Terim faktörü...

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#Galatasaray#Oğulcan Çağlayan#Peri Ispartalı