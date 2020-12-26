Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'dan maç sonu 'gol' yorumu!

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Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, maç sonunda açıklamalar yaptı.

"EMİN DEĞİLDİM"

Attığı golün VAR sistemi ile geçerli sayılmasını değerlendiren Oğulcan, "Ben de emin değildim ofsayttan. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Kazanmaya devam ediyoruz" dedi.

"YİNE ZİRVEDE GALATASARAY OLACAK"

Oğulcan Çağlayan sözlerini, "Ligin zirvesindeyiz. İnşallah her sene olduğu gibi mayıs ayında yine zirvede Galatasaray olacak. Tek gayemiz bu. İnşallah taraftarlarımızı mutlu ederiz." ifadeleriyle tamamladı.