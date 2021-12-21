Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ve Mostafa Mohamed'den açıklamalar: En kısa sürede düzeltmeliyiz...

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Adana Demirspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ve Mostafa Mohamed, maçın ardından açıklamalarda bulundular.

İşte Oğulcan Çağlayan'ın açıklamaları;

Galatasaray formasını hangi mevkide terlettiğimin önemi yok. Camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür dileriz. İçinde bulunduğumuz durumdan hiçbirimiz memnun değiliz. En kısa sürede düzeltmeliyiz. Takımı ligde bu duruma getiren de bizleriz. Bu durumdan kurtaracak kişiler de bizleriz.

Biz bu durumdan kurtulacağız. Başımızda çok değerli bir hoca var, Fatih Hoca. Onun da cezasının bitmesiyle beraber daha yukarılara çıkacağız. Taraftarlarımızın üzgün ve sinirli olduğunun bilincindeyiz. İçlerini ferah tutsunlar. Nasıl Avrupa'daki başarıda seviniyorsak, ligdeki durumdan o kadar üzülüyoruz. Birlik olmamız gerekiyor. İnsanları kaybetmek kolay, onları kazanmak olay.

MOHAMED: BİZ GALATASARAY'IZ, DAHA İYİ ÇALIŞMALIYIZ

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Çok üzgünüm. Üzüntümü anlatabilecek durumda değilim. Çok üzüldük bu maç için. Sadece bir maç kazanmak için oynamıyoruz, uzun vadede şampiyonluk için oynuyoruz. Bu şekilde hazırlanıyoruz ama istemediğimiz bazı şeyler oluyor. Bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüm.

Herhangi bir santrfor böyle bir durumda olmak istemez. Bazı fırsatları iyi değerlendiremedik. Demek ki daha iyi çalışmamız lazım. Daha hırslı olmamız lazım. Daha iyi çalışacağım. Biz Galatasaraylıyız. Galatasaray’ı tekrar olması gereken yere getirmemiz gerek. Galatasaray burada olmamalı Bunu kabullenemiyoruz. Galatasaray ayağa kalkacak ve eski haline gelecek.