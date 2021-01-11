Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan depremi

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan ile ilgili şok bir gelişme yaşandı... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), genç futbolcuya 6 maçtan men cezasının yanı sıra, eski kulübü Çaykur Rizespor’a 1 milyon 200 bin Euro artı 500 bin TL para ödemesine hükmetti.Çaykur Rizespor, 2016’da 1.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Erciyesspor’dan transfer edip 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Oğulcan’ın mukavelesindeki artı 1 yıllık opsiyonu geçtiğimiz sezon ortasında kullanmış ancak genç futbolcu bunu kabul etmemişti. Oğulcan, sözleşmesinin normal bitiş tarihi olan 31 Mayıs 2020’de takımdan ayrılırken, Rizespor pandemi nedeniyle sezonun uzatılmasını gerekçe gösterip, ‘haksız fesih’ iddiasıyla UÇK’da dava açmıştı.

PARAYI OĞULCAN ÖDEYECEK

Bu dava futbolcu ile Çaykur Rizespor arasında olduğu için Galatasaray’ı ilgilendirmiyor. Parayı ödemesi gereken Oğulcan Çağlayan,

sarı kırmızılı kulüpten yılda ortalama 4.5 milyon TL kazanıyor.

TAHKiM’E GiDECEKLER

Konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray, ceza miktarını onaylarken “Rizespor’un transferde Galatasaray’ın ayartan kulüp olduğunun tespiti talebi reddedilmiştir” ifadelerini kullandı. Galatasaray ayrıca Tahkim’e gidileceğini de duyurdu.