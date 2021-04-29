Galatasaray'da nöbet sırası Emre Akbaba'da!

Türk Telekom Stadyumu’nda dün gece Galatasaray’a galibiyeti getiren isim olan Emre Akbaba bu sezon dördüncü golünü attı. Antalya maçında ilk 11’de başlayan Emre yerini 64’te yerini Muhammed’e bırakmış Mısırlı futbolcu da sarı kırmızılılara üç puanı getiren golü kaydetmişti. Dün ise Fatih Terim Muhammed’i ilk 11’de başlatırken Emre’yi yedek soyundurdu. Tecrübeli çalıştırıcı ikinci yarının başında Muhammed’i çıkarıp yerine Emre Akbaba’yı sahaya sürdü. Katı Konyaspor savunmasını aşmakta zorlanan sarı kırmızılı ekip aradığı golü 87’de bulurken, bu dakikada Şehiç’ten dönen topu çok iyi takip eden Akbaba takımına üç puanı getirdi.

TÜM GOLLER İÇ SAHADA

İç sahadaki bir önceki maç olan Trabzonspor karşılaşmasında uzatmalarda takımının beraberlik golünü atan Emre Akbaba bir kez daha son anlarda takımına hayat öpücüğü vermiş oldu. Emre bu sezon ligde ayrıca Denizlispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında da gol attı. Bu gollerin hepsinin Türk Telekom Stadı’nda olması dikkat çekti. Emre maç sonu açıklamasında “Benim gol atmamdan çok takımımın kazanması önemliydi” dedi.

HALİL DERVİŞOĞLU: "KENDİME BASKI KURUYORUM"

Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, Konyaspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyeti değerlendirirken, çok gol kaçırmaktan yakındı. Top hakimiyetinin kendilerinde olduğunu dile getiren Dervişoğlu, “Top hakimiyeti bizdeydi. İlk yarı pozisyona girme sıkıntısı yaşadık. Emre Ağabey’in attığı golle galibiyet geldi. Mutluyuz. Sonraki maça bakacağı.” değerlendirmesinde bulundu. Gol atmak için kendisine baskı kurduğunu söyleyen genç futbolcu, “Her santrfor kendisine baskı kurar gol atmak için. Daha önemli olan maçı kazanmamız. Bunu yaptık. Sonraki maçlarda daha etkili olup kazanacağız” ifadelerini kullandı.

FALCAO 3 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 3 Süper Lig maçının ardından forma giydi. Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında yüz kemiklerinde kırık meydana gelen Kolombiyalı dün oyuna sonradan girdi ancak gol atamadı.

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