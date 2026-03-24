Galatasaray'da Noa Lang'tan sakatlığı için açıklama!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Noa Lang, Hollanda Milli Takımı aday kadrosunda yer aldı. 26 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın Norveç ve Ekvador ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Hollanda basınından Ziggo Sport'a konuşan Lang, sakatlığı hakkında şu açıklamaları yaptı:

Reklam panosuna tutunmak istedim ama arkasında parmaklıklar vardı. Oldukça keskin bir yerdi, bu yüzden parmağım arada kaldı ve kesildi. Parmağım yerinde ve iyiyim, bu en önemlisi. Sadece şu an bazı küçük zorluklar yaşıyorum. Şu anda PlayStation oynayamıyorum ama yakında tekrar oynayabileceğim. Onun dışında tuvalette ve duş alırken de zorluk yaşıyorum. Neyse ki futbol oynamak için sadece bacaklarıma ihtiyacım var.

Burada olmaktan gerçekten çok keyif alıyorum. İstanbul'daki futbol çılgınlığı Napoli'dekinden bile daha büyük. Şehir biraz daha büyük ve kaotik. Sokakta normal bir şekilde yürüyemiyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarıyla bile sürekli fotoğraf çektirmek zorundasınız."

Sezon hedefleri hakkında da konuşan Hollandalı oyuncu "Öncelikle Galatasaray ile şampiyon olup kupayı kazanmak istiyorum, sonra da umarım Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazanırım, sonra da bakarız." açıklamalarını yaptı.