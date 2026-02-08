Galatasaray'da Noa Lang ile Barış Alper, Rize'de şov yaptı: Performanslarıyla göz doldurdu!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

PERDEYİ BARIŞ AÇTI

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı.

Müsabakanın 19. dakikasında Noa Lang'ın sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Barış Alper, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 6'sını Süper Lig'de kaydederken, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da 1'er gol sevinci yaşadı.

YUNUS AKGÜN FARKI 2'YE ÇIKARDI





Sarı-kırmızıların ikinci golü Yunus Akgün'den geldi. Karşılaşmanın 62. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde olan Yunus, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Turkcell Süper Kupa'da da 1 golü bulunan Akgün, toplamdaki gol sayısını da 7'ye yükseltti.

Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk defa kafa golü attı.

OSIMHEN SON NOKTAYI KOYDU





Sarı-kırmızılıların üçüncü golünü ise Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

Noa Lang'ın pasında ceza yayında topla buluşan Osimhen, ceza sahası içine girip, kaleci Fofana'yı da geçip meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Süper Lig'deki son 5 maçında gol atma başarısı gösteren Osimhen, bu süreçte 6. golünü kaydetti. Ligdeki gol sayısını 9'a çıkaran 27 yaşındaki futbolcunun bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunuyor.

NOA LANG GÖZ DOLDURDU

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den renklerine bağladığı ve Süper Lig'de ikinci maçına çıkan Noa Lang, performansıyla göz doldurdu.

Hollandalı futbolcu, Barış Alper Yılmaz’a ve Victor Osimhen'e yaptığı asistlerle ilk skor katkısını verdi.

75 dakika sahada kalan kanat oyuncusunun Rizespor maçında öne çıkan istatistikleri şu şekilde;

Topla buluşma: 47

Pas: 27/35 (%77)

Uzun pas: 2/3

Orta: 1/4

Kilit pas: 1

Şut: 1/3

Gol beklentisi: 0.17

Pas arası: 1

Top kazanma: 4

YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte ligde yenilmezliğine devam etti. Ligde son olarak 12. haftada Kocaelispor’a 1-0'lık skorla kaybeden Aslan, daha sonra yenilmedi. Cimbom bu süreçte üst üste 3, toplamda da 7. galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta evinde Eyüpspor ile mücadele edecek.

ÜST ÜSTE 2. KEZ UĞURCAN'DAN GOLE İZİN YOK

arı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde üst üste 2. maçında da gol yemeden karşılaşmayı noktaladı. Cimbom ayrıca Rizespor müsabakasıyla ligde 8. kez kalesinde gol görmedi.

Galatasaray, bu sezon ligde toplam 14 gol yerken, bu alanda Göztepe’den sonra en az gol yiyen ikinci takım konumunda yer alıyor.