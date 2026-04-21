Galatasaray'da Noa Lang geldiği gibi gidiyor! Yerine İngiliz yıldız geliyor

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Noa Lang
Galatasarayda Noa Lang geldiği gibi gidiyor Yerine İngiliz yıldız geliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 08:20

Galatasaray, devre arasında Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Sarı-kırmızılıların Lang'ın yerine transfer etmek istediği oyuncu ise yine İtalya Serie A'dan. İşte detaylar...

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna koşan ve yeni sezon kadrosunun planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Galatasaray, devre arasında Napoli’den kiraladığı Noa Lang’ın 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. İtalyan basınına göre Hollandalı yıldız sezon sonunda Napoli’ye geri dönecek.

TRANSFERDE ROTA YİNE İTALYA SERIE A!

Ancak Galatasaray’ın sol kanat planı yine İtalya’dan. Sarı-kırmızılıların Bologna forması giyen 22 yaşındaki Jonathan Rowe’yi gözüne kestirdiği iddia edildi. Bologna, İngiliz starı sezon başında Marsilya’dan 17 milyon euroya transfer etmişti.

Galatasarayda Noa Lang geldiği gibi gidiyor Yerine İngiliz yıldız geliyor

SARA'NIN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Aynı zamanda Norwich’ten Gabriel Sara’nın eski takım arkadaşı olan Rowe, Bologna formasıyla 38 maçta 7 gol 4 asiste imza attı. Genç oyuncunun özellikle Avrupa Ligi’ndeki 4 gol 2 asistlik performansı birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.

Galatasarayda Noa Lang geldiği gibi gidiyor Yerine İngiliz yıldız geliyor

RESMİ TEKLİF YOLDA!

Okan Buruk’un beğenip tam not verdiği Rowe için Şampiyonlar Ligi kozunu kullanmak isteyen Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki haftalarda Bologna’ya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasarayda Noa Lang geldiği gibi gidiyor Yerine İngiliz yıldız geliyor

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Noa Lang

