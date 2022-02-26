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Galatasaray'da Nihat Kırmızı'dan Domenec Torrent açıklaması! "Seneye de bizimle"

#Galatasaray#Nihat Kırmızı#Torrent
Galatasarayda Nihat Kırmızıdan Domenec Torrent açıklaması Seneye de bizimle

Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Barcelona eşleşmesinin değerlendirirken geleceği tartışma konusu olan Domenec Torrent ile de konuştu.

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Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol devi Barcelona ile eşleşirken TV 100'e kurayı değerlendiren Nihat Kırmızı, Barça'yı eleyebileceklerini ifade etti.

"BARCELONA'YI ELEMEMİZ SÜRPRİZ OLMAZ"

Galatasaray'ın Barcelona'yı elemesinin sürpriz olmayacağını belirten Nihat Kırmızı, "Sürpriz olmaz, Galatasaray Arsenal'i yendi, Real Madrid'i yenip kupa aldı. Daha önce de Barcelona'yı da yendi. Bizim kuruluş amacımız zaten yabancı takımları yenmek. Birkaç sezondur Avrupa'da çok iyi seviyede sonuçlar alamadığımız için seneye Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak ligimizin şampiyonu. Barcelona Avrupa'daki ezeli rakiplerimizden birisi. Bir kaç senede bir Avrupa'nın devleriyle karşılaşabiliyoruz. Biz Barcelona'yı da yendik, Real Madrid'i de yendik, Juventus'u da yendik. Bunlar tabii ki bizim Avrupa'da ezeli rakibimiz." dedi.

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"TORRENT İE SENEYE DE BİRLİKTEYİZ"

İspanyol teknik adamlar gelecek sezon da devam edeceklerini söyleyen Kırmızı, "Torrent ile sözleşmemiz devam ediyor, önümüzdeki sezon da sözleşmemiz var kendisiyle. Devam edeceğiz kendisiyle." diye konuştu.

"ARDA KADRO DIŞI DEĞİL"

Arda Turan'ın kadroda olmamasının Torrent'in tercihi olduğunu belirten Kırmızı, "Yönetimsel olarak bir kadro dışı durumu yok. Maç günleri hocanın açıkladığı kadroda olur veya olmaz, onu biz bilemeyiz." dedi.

 

 

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#Galatasaray#Nihat Kırmızı#Torrent

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