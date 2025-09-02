Galatasaray'da nihai Barış Alper Yılmaz kararı verildi! Milli futbolcunun durumu belli oldu

Haberin Devamı

Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM'a transferi gündemde olan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, takımda kaldı.

Milli futbolcu, Galatasaray yönetimiyle yaptığı toplantı sonrasında takımda kalmaya ikna oldu. NEOM'a transferi iptal oldu.

Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla mücadeleye devam edecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 48 maçta 14 gol - 6 asistlik performans sergileyen Barış Alper, bu sezon ise Süper Lig'in ilk iki haftasında 3 gol - 2 asist üretti.

Milli futbolcu 3. ve 4. haftalarda oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosuna ise alınmamıştı.