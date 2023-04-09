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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo yeniden kulübeye çekiliyor

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#Galatasaray#Nicolo Zaniolo#Okan Buruk
Galatasarayda Nicolo Zaniolo yeniden kulübeye çekiliyor
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 07:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo’yu defansif açıdan zayıf buluyor.

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Süper Lig’de haftayı ‘bay’ geçmesine karşın çarşamba günkü Medipol Başakşehir maçından sonra takımına sadece 1 gün izin veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaptırdığı son antrenmanlarda takım savunmasına ağırlık veriyor.

Taktik idmanlarında ön alanda pres çalışmaları yaptıran Buruk’un en çok üzerinde durduğu noktalardan biri, kanatlardaki oyuncuların beklere yardım etmesi.

Buruk’un, bu yönden zayıf gördüğü Nicolo Zaniolo’yu 14 Nisan Cuma günü oynanacak Yukatel Kayserispor maçında yedek oturtup, Milot Rashica’ya ilk 11’de görev vermeyi planladığı öğrenildi.

Süper Lig’deki 3 maçta da yedek soyunan Zaniolo, sadece kupadaki Başakşehir karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

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