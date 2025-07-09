Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! İdmanda dikkat çeken detay

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Son 2 sezonu Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina’da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo sarı kırmızılılara geri dönerken kalıcı olmakta kararlı.

KENDİNİ OKAN BURUK'A KANITLAMAYA ÇALIŞIYOR

Önceki 2 sezonda olduğu gibi bu yıl da kiralanması beklenen İtalyan yıldız takımla yeni sezon çalışmalarına katılırken kendisini teknik direktör Okan Buruk’a kanıtlamak için adeta canla başla çalışıyor.

KALMA İHTİMALİ VAR

Hocası ile de görüşen 26 yaşındaki futbolcu hazırlık döneminde Buruk’u ikna edebilirse takımda kendine yer bulabilir.