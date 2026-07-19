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Galatasaray'da Nhaga'ya talip var!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Renato Nhaga
Galatasarayda Nhagaya talip var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 11:05

Portekiz Ligi ekiplerinden FC Alverca, Galatasaray'ın genç oyuncusu Renato Nhaga'ya talip oldu. İşte detaylar..

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımın genç isimlerinden Renato Nhaga'ya talip çıktı.

Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre; FC Alverca, Galatasaray'la temasa geçerek Renato Nhaga’nın olası transferi için şartları sordu.

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EN OLASI SENARYO KİRALIK AYRILIK

19 yaşındaki Gine-Bissaulu orta saha oyuncusunun forma şansı bulmakta güçlük çektiği Galatasaray'dan bu yaz ayrılabileceği, kiralık transferin de en olası senaryo olarak görüldüğü belirtildi.

Galatasarayda Nhagaya talip var

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 milyon Euro ödenerek Portekiz ekibi Casa Pia'dan transfer edilen Nhaga, sarı-kırmızılı takımda yalnızca 5 maçta 268 dakika şans bulmuş ve 2 gol kaydetmişti.

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Renato Nhaga

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