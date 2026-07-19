Galatasaray'da Nhaga'ya talip var!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımın genç isimlerinden Renato Nhaga'ya talip çıktı.
Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre; FC Alverca, Galatasaray'la temasa geçerek Renato Nhaga’nın olası transferi için şartları sordu.
EN OLASI SENARYO KİRALIK AYRILIK
19 yaşındaki Gine-Bissaulu orta saha oyuncusunun forma şansı bulmakta güçlük çektiği Galatasaray'dan bu yaz ayrılabileceği, kiralık transferin de en olası senaryo olarak görüldüğü belirtildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 milyon Euro ödenerek Portekiz ekibi Casa Pia'dan transfer edilen Nhaga, sarı-kırmızılı takımda yalnızca 5 maçta 268 dakika şans bulmuş ve 2 gol kaydetmişti.