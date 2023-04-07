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Galatasaray'da Nelsson'suz olmuyor!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Nelsson#Türkiye Kupası
Galatasarayda Nelssonsuz olmuyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 07:00

Galatasaray'ın son 3 maçtaki 2 yenilgisi Danimarkalı stoperin oynamadığı karşılaşmalarda geldi.

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Galatasaray son 3 resmi maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alırken kaybedilen 2 maçta da Victor Nelsson’un oynamaması dikkat çekti. Danimarkalı stoperin sarı kart cezası nedeniyle görev almadığı maçta Konyaspor’a 2-1 kaybeden sarı kırmızılıların 14 maçlık galibiyet serisi de deplasmanda sona ermişti.

KAAN AYHAN'IN 11'DEKİ 2 MAÇINDA 2 YENİLGİ

Okan Buruk, Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Nelsson’u kulübede oturturken Başakşehir’e 3-2 kaybeden Cimbom elendi. Nelsson’un yokluğunda ilk kez Konya’da 11’e giren, Başakşehir karşısında da sahada olan Kaan Ayhan’ın 11’de görev yaptığı 2 karşılaşmada G.Saray’ın yenilmesi de dikkat çeken başka bir detay oldu.

'BAY' HAFTASINDA 1 GÜN İZİN

G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk takımının 28. haftayı bay geçecek olmasına rağmen futbolculara sadece 1 gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren sarı kırmızılılar 14 Nisan’daki Kayseri hazırlıklarına bugün başlayacak. G.Saray’ın bir hazırlık maçı yapmayı planladığı da öğrenildi.

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#Galatasaray#Nelsson#Türkiye Kupası

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