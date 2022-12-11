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Galatasaray'da Nelsson'dan Dünya Kupası ve transfer açıklaması

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#Galatasaray#Nelsson#Dünya Kupası
Galatasarayda Nelssondan Dünya Kupası ve transfer açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 12:04

Dünya Kupası arasında çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da Danimarka Milli Takımı'ndan dönen Victor Nelsson basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası tecrübesinden bahseden Nelsson, transfer iddialarıyla ilgili de konuştu.

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Victor Nelsson'un açıklamaları şu şekilde:

Danimarka için istediğimiz seviyeye çıkamadık. Fransa'ya karşı bir maça daha çıktım. İyi de oynadığımı düşünüyorum. Gruptan çıkamadığımız için bir hayal kırıklığı var. Fransa maçından sonra bazı oyuncularla konuşma fırsatı yakaladım. Beni tebrik ettiler. Takımıma da başarılar dilediler.

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"TORREIRA ÇOK İYİ SAVUNMA YAPIYOR"

Bu sezon az gol yememizin sebepleri var. Torreira önümüzde çok iyi savunma yapıyor. Marcao'nun yerine Abdülkerim Bardakcı gelmesi buna etken değildir diye tahmin ediyorum. Daha çok takım olarak iyi savunma yapıyoruz. Genelde daha fazla deneyimli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha az gol yiyoruz. O yüzden de maçı kazanıyoruz. Bu sezon geçen seneye göre daha deneyimli futbolcular var.

"ICARDI ÇOK KALİTELİ"

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Icardi iyi bir oyuncu. Hem takım arkadaşları hem de taraftarlar mutludur. Çok kaliteli bir oyuncu.

"TRANSFERİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Şu an odağım Galatasaray. Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum. Şu an odaklandığım şey bu. Transfer konusuna enerji harcamıyorum.

"ÇOK YETENEKLİ GENÇ OYUNCULARIMIZ VAR"

Takımda gerçekten yetenekli futbolcular var. Mete, Emin bunlardan bazıları. Bazen dil engeli olabiliyor ama onlarla konuşuyoruz. Gelip bize soruyorlar. Kendilerini geliştirmeye açık oyuncular. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.

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#Galatasaray#Nelsson#Dünya Kupası

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