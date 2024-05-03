Galatasaray'da neler oluyor? Başkanlık seçimi öncesi sıcak gelişmeler...

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Galatasaray camiası bir yandan 24. şampiyonluk için geri sayıma geçerken diğer yandan gündemde 29 Mayıs’ta yapılacak başkanlık seçimi var. Sarı kırmızılılarda mevcut başkan Dursun Özbek, 27 Nisan’da yapılan kulübün yıllık olağan bütçe toplantısında göreve yeniden talip olduğunu resmen duyurdu.

ERDEN TİMUR'DA YÜZDE 1 İHTİMAL

Özbek’in kararının ardından gözler Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’da. 2 yılda takıma çok önemli isimleri kazandıran, geçen yılki şampiyonlukta ve bu sezonki başarıda büyük payı olan Timur’un göreve devam etmeyi düşünmemesi sarı kırmızılı camiada şok etkisi yarattı.

Eşinin rahatsızlığına ve işini 2. plana atmasına rağmen özellikle Fenerbahçe’nin kendisini hedef aldığı süreçte yalnız bırakıldığını düşünen Erden Timur kırgın ve üzgün olduğu ayrıca yorgun olması sebebiyle Özbek’in ekibinde yüzde 99 ihtimalle devam etmeyecek. Ancak yine de yüzde 1 ihtimal için gerek Özbek ve ekibi, gerekse taraftarlar Timur’u fikrini değiştirmek için devrede.

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"TEK ADAYLI SEÇİM OLMASIN"

Prof.Dr. Süheyl Batum, Dursun Özbek’le başkanlık için 25 Mayıs’ta rekabete girecek. Galatasaray’ın futbol dışında iyi durumda olmadığını, gayrimenkul projelerinin çok kritik bir noktada bulunduğunu ve kulübün yönetilemediğini düşünen Batum’un tek adaylı bir seçim olmaması için göreve talip olduğu ifade edildi.

SPORTİF A.Ş. AYSAL'DA OLACAK

Batum’un göreve gelmesi durumunda sarı kırmızılıların eski başkanı Ünal Aysal’ın Sportif A.Ş. Başkanı olması planlanıyor. Tarafların bu konuda anlaşmaya vardığı da kulislerde konuşuluyor.

YALMAN, DİSİPLİNİN BAŞINDA

Yine Galatasaray’ın bir diğer eski başkanı Alp Yalman ise Batum’un seçilmesi durumun da Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek.

EPÖZDEMİR YENİDEN

Burak Elmas yönetiminin başkan yardımcısı Rezan Epözdemir de Süheyl Batum’un yönetimin kurulu listesinde yer alacak diğer bir önemli isim olacak.

METE İKİZ DE GERi DÖNÜYOR

Yine Ünal Aysal yönetiminde Galatasaray’da yönetim kurulu üyeliği yapan Mete İkiz de Batum’un listesinde yer alan isimlerden biri.

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ERDEN TİMUR'DAN SEÇİM AÇIKLAMASI

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, gelecek sezon yönetimde olup olmayacağı tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada tek gündemlerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Timur konuyla ilgili olarak “Seçim öncesi benim olup olmamam sorun değil. Bırakın biz seçim konuşmayalım. Sportif AŞ’de görev devam ediyor. Biz atanmışlar olarak diyeyim. Burada seçim konusu yok. İliklerimize kadar şampiyonluğa inandığımızı anlatma zamanıdır. Böyle bir gündem yok, suni bir gündem bu. Dün 22.00’de Florya’dan çıktım, her gün oradayım. Orada tek gündem şampiyonluk.”

DURSUN ÖZBEK: SAHA DIŞINA ÇIKMADIK

Başkan Dursun Özbek, Galatasaray başarılıysa bunda büyük payın oyuncuların, teknik heyetin olduğunu söyledi. 1905 GSYİAD’ın düzenlediği ‘Galatasaray’da Yılın Sporcusu’ Ödül Töreni’nde konuşan Özbek “Çok zor bir sezonu sonlandırmak üzereyiz. Yaklaşık 1 ay var. Bazı gruplarda, bazı spor dallarında ligler bitti. En önemlisi futbol. Futbolda da devamlı saha içinde kalma arzusuyla, mücadeleyi kavgayı saha dışına çıkarmamak üzere, hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Bu duruşumuz aynen devam edecektir” dedi.

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