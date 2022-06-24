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Galatasaray'da Nedim Özbey ile yollar ayıldı

#Galatasaray#Nedim Özbey#Voleybol
Galatasarayda Nedim Özbey ile yollar ayıldı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Nedim Özbey ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Nedim Özbey ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Sayın Nedim Özbey ile karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Galatasaray’a hem sporcu hem de başantrenör olarak hizmet eden, kulübümüzün 7469 sicil numaralı Divan üyesi, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Sayın Nedim Özbey’e 7 yıldır sürdürdüğü görevinde kulübümüze ve Türk voleyboluna yaptığı büyük katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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#Galatasaray#Nedim Özbey#Voleybol

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