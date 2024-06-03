Galatasaray'da Ndombele'nin dakikası 164 bin TL!

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Galatasaray'ın geride kalan sezon Tottenham'dan kiralık olarak kadrosunda tuttuğu Tanguy Ndombele, bekleneni veremedi.

Sezonun bitimiyle İstanbul'daki evini boşaltan ve Türkiye'den ayrılan Fransız futbolcunun fiyat - performans detayı ortaya çıktı.

Geride kalan sezonda Galatasaray'dan 3.1 milyon euro garanti ücret alan Ndombele, toplam 664 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı dakika başına 4 bin 688 euro (164 bin TL) kazanmış oldu.

26 maçta süre alan Ndombele, sezonu 1 asistle tamamladı.