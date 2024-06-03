×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Ndombele'nin dakikası 164 bin TL!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Ndombele#Ücret
Galatasarayda Ndombelenin dakikası 164 bin TL
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 12:14

Galatasaray'da geride kalan sezon kiralık olarak forma giyen ve bekleneni veremeyen Tanguy Ndombele'nin dakikası 4 bin 688 euroya mal oldu.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın geride kalan sezon Tottenham'dan kiralık olarak kadrosunda tuttuğu Tanguy Ndombele, bekleneni veremedi.

Sezonun bitimiyle İstanbul'daki evini boşaltan ve Türkiye'den ayrılan Fransız futbolcunun fiyat - performans detayı ortaya çıktı.

Geride kalan sezonda Galatasaray'dan 3.1 milyon euro garanti ücret alan Ndombele, toplam 664 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı dakika başına 4 bin 688 euro (164 bin TL) kazanmış oldu.

26 maçta süre alan Ndombele, sezonu 1 asistle tamamladı.

Gözden KaçmasınAfrikada Galatasarayın şampiyonluğu kutlandıAfrika'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Ndombele#Ücret

BAKMADAN GEÇME!