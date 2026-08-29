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Galatasaray'da mutlu son: Leao 'geliyorum' dedi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Leao#Transfer
Galatasarayda mutlu son: Leao geliyorum dedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 07:00

Sarı-kırmızılılar, hem Portekizli futbolcuyu hem de kulübü Milan'ı ikna etti. Bonservisine 45 milyon Euro + bonus ödenecek olan sol kanat oyuncusu dün Venezia maçının ardından “Milano’dan ayrılıyorum” dedi. Leao’nun bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılıların hem Portekizli futbolcu ile hem de kulübü Milan ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Galatasarayda mutlu son: Leao geliyorum dedi

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan Kulübü’ne 45 milyon Euro ve bonuslar ödeyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Rafael Leao ise yıllık net 12 milyon Euro ve şarta bağlı bonuslar kazanacak.

Galatasarayda mutlu son: Leao geliyorum dedi

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16.00’DA GELECEK

Leao'nun karar vermesinde yıldız futbolcuyu telefonla arayıp konuşan Victor Osimhen de etkili olduğu belirtiliyor. 

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Galatasarayda mutlu son: Leao geliyorum dedi

Galatasaraylı yöneticilerin dün gece Milano’ya gittikleri ve son pürüzleri giderdikten sonra Portekizli oyuncuyu bugün 16.00 civarında İstanbul’a getirecekleri öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçtikten sona imza atması beklenen Leao, dünkü Venezia maçının ardından “Yarın (bugün)Milano’dan ayrılıyorum” dedi.

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#Galatasaray#Leao#Transfer

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