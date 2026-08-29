Galatasaray'da mutlu son: Leao 'geliyorum' dedi!

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Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılıların hem Portekizli futbolcu ile hem de kulübü Milan ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan Kulübü’ne 45 milyon Euro ve bonuslar ödeyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Rafael Leao ise yıllık net 12 milyon Euro ve şarta bağlı bonuslar kazanacak.

16.00’DA GELECEK

Leao'nun karar vermesinde yıldız futbolcuyu telefonla arayıp konuşan Victor Osimhen de etkili olduğu belirtiliyor.

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Galatasaraylı yöneticilerin dün gece Milano’ya gittikleri ve son pürüzleri giderdikten sonra Portekizli oyuncuyu bugün 16.00 civarında İstanbul’a getirecekleri öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçtikten sona imza atması beklenen Leao, dünkü Venezia maçının ardından “Yarın (bugün)Milano’dan ayrılıyorum” dedi.