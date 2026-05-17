Galatasaray'da mutlu son! Icardi müjdesi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 08:42

Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi konusunda kayıtsız kalmadı. Arjantinli golcü için müjdeli haber geldi.

Cimbomda uzun süredir gündemde olan Icardi'de mutlu son. Dünyaca ünlü yıldızın menajeriyle bir araya gelen yönetim, 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da haftalardır merakla beklenen Mauro Icardi düğümü çözüldü. Şampiyonluk kutlamalarının ardından başkan Dursun Özbek'in yaptığı "Icardi'yle görüşeceğiz" açıklaması kısa süre içinde somut adımlara dönüştü.

Sarı-Kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızın menajeriyle masaya otururken taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin, takımda kalmak adına fedakârlık yaptığı öğrenildi.

 

Yıllık ücretinde indirime gitmeyi kabul eden yıldız futbolcunun, Cim Bom ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtildi.

YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI
Yönetimin kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Son yıllarda attığı goller, derbilerdeki performansı ve saha dışındaki liderliğiyle Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesinin başrolünde yer alan Icardi, kariyerine Sarı-Kırmızılı formayla devam etmeye hazırlanıyor.

Taraftarın ayrılığına sıcak bakmadığı Arjantinli yıldızın, "Burada mutluyum" mesajı verdiği öğrenildi. Galatasaray'da böylece yeni sezon öncesi en kritik dosyalardan biri mutlu sonla kapanmış oldu.

