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Galatasaray'da mutlu son: Deniz Gül ile prensip anlaşma!

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#Galatasaray#Deniz Gül#Transfer
Galatasarayda mutlu son: Deniz Gül ile prensip anlaşma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 00:57

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu Porto'dan milli futbolcu Deniz Gül ile güçlendirdi.

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Son olarak Rafael Leao'yu kadrosuna katan Galatasaray, yerli kontenjanından bir transfer daha mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Deniz Gül, Galatasaray'da.

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun transferi için prensip anlaşmasına vardı.

PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR

Deniz Gül'ün pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmek üzere seyahat etmesi için izin beklendiği aktarıldı.

11 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

 

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#Galatasaray#Deniz Gül#Transfer

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