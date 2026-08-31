Galatasaray'da mutlu son: Deniz Gül ile prensip anlaşma!

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Son olarak Rafael Leao'yu kadrosuna katan Galatasaray, yerli kontenjanından bir transfer daha mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Deniz Gül, Galatasaray'da.

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun transferi için prensip anlaşmasına vardı.

PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR

Deniz Gül'ün pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmek üzere seyahat etmesi için izin beklendiği aktarıldı.

11 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.